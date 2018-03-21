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美团打车登陆上海 接入出租车和快车两种服务

美团打车登陆上海 接入出租车和快车两种服务
2018年03月21日 09:21 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月21日上午消息，美团打车今日宣布正式登陆上海，上线了出租车及快车两种业务，上海用户可以通过美团或美团打车App体验。这意味着继南京首站之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。

　　上海用户打开美团App后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户定位起始位置信息后，可选择出租车或快车服务。同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。在支付环节，已领取过优惠券的用户可以直接抵用结算。

　　此外，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，还可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。

　　除快车之外，美团打车还推动传统出租车行业的“互联网+”进程，美团点评高级副总裁王慧文表示，“美团打车将致力于帮助用户提升出行效率，创造美好生活，依照上海市主管部门的要求和指导，积极促进新老业态融合发展。”

　　据悉，美团打车于去年六月底在上海获得网约车经营线上服务能力认定，同时获得了上海市网络预约出租汽车经营许可。去年12月底，美团App在全国七个城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。在报名阶段，上海用户和司机报名踊跃，经过一段时间的部署和准备，于3月21日正式登陆上海。

　　此前，美团打车在南京对司机的抽成为8%。而在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。(张俊)

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美团打车快车
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