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Facebook就数据泄露事件声明：全公司都很气愤

Facebook就数据泄露事件声明：全公司都很气愤
2018年03月21日 09:11 新浪科技
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扎克伯格扎克伯格

　　新浪科技讯 北京时间3月21日上午消息，近日外媒爆料称，英国数据分析公司Cambridge Analytica从Facebook不正当获取5000万用户帐户信息。针对此事，Facebook于周二发表一份声明，表示“整个公司都感到气愤”。

　　到目前为止，Facebook CEO扎克伯格、COO桑德伯格还没有公开谈论过指控，不过本周Facebook会向国会委员会（congressional committees）提交简报，到时应该会透露更多的细节。

　　Facebook声明全文称：“马克（扎克伯格）、雪莉（桑德伯格）及他们领导的团队正在夜以继日地工作，努力收集所有事实，采取相应的行动，因为他们已经理解到问题的严重性。我们被欺骗了，整个公司都感到气愤。我们会积极推行自己制定的政策，保护用户信息，我们会采取一切必要措施达成目标。”

　　Cambridge Analytica曾说这些指控没有根据，对于其它报道给出的进一步指控，公司也予以否认。周二时，Cambridge Analytica董事会做出决定，让CEO暂时停职。(云外)

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