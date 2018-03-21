区块链被非法利用：存储功能被用于未成年人性侵图片

新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，据英国《卫报》报道，区块链除了用于加密货币，也能用于高安全性的数据存储；然而不幸的是，其安全性也成为了犯罪分子的工具。日前德国研究人员发现，有人在比特币的区块链中隐藏了未成年人性侵图片。

德国亚琛工业大学的研究人员发现比特币区块链中目前有大约1600个文件，其中8个文件与性爱相关。这8个文件中，有一张图片为未成年人性侵图片。还有另外两个图片中包含了274个未成年人性侵内容链接，其中142个链接还与暗网服务有关。

比特币区块链是一个开源项目，其目的是为加密货币的交易充当记账簿。但是它也可以用来储存少量的其他信息，包括链接和文件。而且它在数据存储的安全性方面高于其他数据存储方式，因为黑客基本不可能对整条链进行破解。

《卫报》指出，这不是第一次有人将于财务无关的数据储存在加密货币区块链中了。2015年，有人将恶意软件储存在区块链中，而且目前还没有任何方法可以彻底移除这些数据。此前也有机构警告说区块链技术有可能成为未成年人性侵内容的温床。(行云)