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美英调查Facebook数据泄露事件 扎克伯格被传唤作证

美英调查Facebook数据泄露事件 扎克伯格被传唤作证
2018年03月21日 08:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，本周二，英国议员表示，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）应就该公司与政治分析公司Cambridge Analytica之间的关系出面作证。

　　上周末，《观察家报》和《纽约时报》发布报道，曝料一款名为“thisisyourdigitallife”的应用收集了5000万Facebook用户的数据，并将数据转移给位于伦敦的政治分析公司Cambridge Analytica。

　　Cambridge Analytica参与了特朗普团队的2016年美国大选竞选，向特朗普团队提供了关于选民的详细信息。

　　到目前为止，扎克伯格对此事件一直保持沉默，但英国议员想要听听他的看法。议员达米安·科林斯（Damian Collins）周二致信扎克伯格，要求他在数字、文化、媒体和体育委员会作证。

　　邮件称：“委员会已多次向Facebook了解，该公司如何获取并保管用户数据，尤其是在未经用户同意的情况下。你们的回答一直低估这方面风险，给委员会造成了误导。”

　　科林斯要求扎克伯格在3月26日之前作出回应。

　　扎克伯格今年初宣布，2018年的个人挑战是修复Facebook的问题。然而，许多投资者正在批评他对Cambridge Analytica一事的处理方式。科林斯表示，现在是时候让扎克伯格站出来。他表示：“现在是时候听取一名有足够权限的Facebook高级管理者的意见，他应当准确描述整个过程的灾难性失败。”

　　“对用户的保护涉及重要的公众利益。因此我们确信，你可以理解，由组织最高层代表出面解决问题的必要性。考虑到你在今年初承诺要‘修复’Facebook，因此我希望这位代表就是你自己。”

　　与此同时，美国主要的隐私保护监管机构和国会各委员会也在密切关注此事。Facebook将于本周二和周三向国会6个委员会提供简报。Facebook将与众议院和参议院司法委员会，以及两院的商业和情报委员会会面。

　　消息人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）也在调查Facebook是否违反了2011年时一项判决书的条款，即该公司在用户不知情的情况下将用户数据转移给Cambridge Analytica。FTC即将致函Facebook。

　　受此消息影响，Facebook股价继续下跌，延续了周一的跌势。

　　FTC是监督企业隐私保护行为的主要部门。如果Facebook被认定违反2011年的判决书条款，那么可能面临数百万美元的罚款。

　　纽约州总检察长埃里克·施耐德曼（Eric Schneiderman）周二宣布，作为联合调查的一部分，已经与马萨诸塞州总检察长一同向Facebook发函。康涅狄格州总检察长已于本周一公布了自己的调查结果。(李丽)

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