新浪科技> 互联网> 百家争鸣 各界热议区块链专题 > 正文

区块链众生相|追随“大哥”的媒体人：追的就是风口

区块链众生相|追随“大哥”的媒体人：追的就是风口
2018年03月21日 08:24 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　【编者按】转眼间，区块链领域的明星以太坊就遭遇了倒春寒。北京时间3月19日凌晨，据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。

　　这无疑给春节以来延续至今的区块链狂热来了一记当头棒喝。彼时，以太坊被作为区块链技术的成功典型，被形形色色的“3点钟”群到处传颂。但正如新浪科技早前报道，当前的区块链讨论混淆了技术长期发展的展望和ICO下一夜暴富的痴望。与其说它是一个革命性的新风口，不如说更像是一场“韭菜”们的修罗场。

　　狂热之下，和区块链密切相关的人们，究竟经历了怎样的30天？新浪科技为你展现。

　　系列报道一：区块链众生相|投资人的假春天：进入后惊觉是寒冬

　　系列报道二：区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利

　　新浪科技 辛苓

　　整个采访像是一场又一场的“洗脑”。

　　当这些新入局区块链的媒体人被问及“为何进圈”时，所有人都对新浪科技反复强调“区块链真正的未来可能会发展成类似Windows，移动的iOS或者安卓的操作系统”，这个操作系统遍布全球，呈分布式，所有人都可以和它互联、交互，所有人都是中心。

　　确实，当以太坊、智能合约和以太猫游戏出现，不断寻找新方向的人们很自然地联想到，曾经互联网原始时期台式电脑上最简单的游戏，比如俄罗斯方块、弹珠之类，当人们用创新的思路去看这一个小小的苗头，区块链突然成了人们口中，互联网、移动互联网后第三个接替的“大系统”，也成为了大家心中的未来。

　　而身边一夜暴富的故事更是刺激着人们的神经：“如果一个年赚一千万的人告诉你一个方法，这样做可以每年赚100万，你为什么不信？”耳朵财经潘海祥这样对新浪科技说到。

　　“追的就是风口，为什么不呢？”

　　加入“链圈”，把“IT耳朵”转型做“耳朵财经”，在潘海祥看来是“天意”。

　　“过年的时候，我电脑的硬盘突然损坏了，过去一年跟IT耳朵相关的东西，包括Logo、财务数据、个人合同、股东协议什么的都没有了，天意让我重头再来。”

　　潘海祥2014年知道比特币，2016年中旬去上海参加IBM活动，采访超级帐本的全球董事，第一次知道区块链。“当时也是记了满满两页纸，最后一篇没写，因为听不懂。就记住一句’在金融、物流、交通等领域可以得到比较好的应用’。”

　　首次有所动作，是在今年1月24日，潘海祥开了个微信小号，尝试做区块链内容。1月28号，微信号推出“区块链108将”系列文章第一篇。

　　当时有个“大哥”对潘海祥说，“你All in 区块链，我给你100万。”

　　潘海祥花了两个小时仔细思考了这件事，决定“All in区块链”，IT耳朵全面转型耳朵财经。

　　当他向公司宣布这个决定时，得到了团队所有人的反对。“当时大家都认为，我们在慢慢好转，应该继续坚持下去。但是我说，必须转型，给我两个月时间，你们会看清一切。现在大家都认同我的当时决定，他们都觉得我抓住了机会。”

　　可是当初说要给他一百万的人，最终并没有投钱。虽然如此，潘海祥仍然感谢那位大哥。

　　潘海祥说自己跟100万有缘，每一个人说给他100万的时候，都是他“人生转折点”。第一个说给他100万的人，喊他来北京创业，潘海祥就把工作辞了来北京创业，后来那一百万没拿到；这一次转型也同样。

　　“你听没听过那个故事，就是船翻了，一个人在水里持着木头等上帝来救他，然后先后来了三艘船，他都没有上船，说上帝会来救我的，最后他死了见到上帝，上帝说，我已经派船救了你三次了。这两个说给我一百万的人，我认为都是上帝冥冥之中安排人过来告诉我，你该转型了，你该往哪走了。”

　　找投资时，一位圈内知名投资人建议潘海祥和另一位70后资深媒体人搭伙干活，被他拒绝了。

　　“我跟70后合作过，不是特别搭配。投资人是好意，想让更厉害有经验的人加入，但是我感觉我比较适合85后吧。这个圈子也是这样，周围都是85到95年之间的。”

　　那么，转型后的耳朵财经，成了吗？

　　潘海祥告诉新浪科技，耳朵财经在全国大数据区块链媒体排第四，新榜最新排名第二，科技总榜排第15。他认为，现在的耳朵财经可以称之为“区块链头部媒体”，但是在智能行业，曾经的IT耳朵只能算第二梯队，转型让自己“一下子领先了一个身位”。

　　至于融资，新浪科技最初与潘海祥约访时，他正动身去上海见投资人；采访时，他看了一眼地上的黑色背包说“快签约了，协议就在那里，但投资人不是上次见的那位”；发稿前夜，耳朵财经推送了数百万天使轮融资的消息。

　　“链圈瞬息万变，每一天都会有变化”

　　与潘海祥外放的状态不同，深链财经（以下称深链）的王鹏虽然是92年的，状态看上去却更为老成，微信头像被团队同事集体吐槽像“40岁大叔”，说话风格也呈现“四平八稳”的状态。

　　王鹏是3个月前开始关注区块链的，自称之前“从未想过创业”，“机缘巧合下”，遇到几个朋友，开始关注区块链，在行业里调查一番后，决定入局。

　　深链财经三个联合创始人都是新京报记者背景，加上王鹏个人曾经给梅花天使创投吴世春做助理的经历，有助于深链财经在1月底融到1000万人民币的天使轮投资。

　　深链的办公室设在亮马桥的琨莎中心，“这里风水不错，以前聚美优品就在这个楼下。”

　　在内容这块，深链主攻区块链深度报道，包括话题性人物，对有问题的公司进行调查报道等等。深链的联合创始人之一朱星曾在新京报做过四年多调查报道记者，在调查报道早已式微的今天，团队领导层有这样的基因已属不易。但4年半的经验也让人感叹，曾经十多年调查报道经验的老记者也不一定做副主编，跟那个时代相比，现在大家着急多了。

　　“本来我们以为可以轻松拿下这个市场，但是目前来看，因为后面入场的确实太多，导致整个圈内的信息量爆炸式增长，所以你的作品想要出来，就变得更难。”

　　链圈现在普遍缺人，不管是媒体招记者，还是投资界找人投项目，表现就是“区块链行业的记者，或者是其他人才都会比其他行业的工资会开的高一点”，而且“整个资金流向的主动权也发生了变化。”

　　在王鹏看来，以前是项目去求着基金，投钱给自己，现在变了，基金求着创业者，希望能得到分额。

　　“但是最近，这个状态又在慢慢回调，逐渐回调到理性的双向选择的状态，但是这也就证明了整个区块链行业真的是瞬息万变，每一天都会发生新的变化。”

　　和王鹏、潘海祥相比，86年的佟扬算“资深媒体人”了，曾在网易负责移动互联网频道。对于佟扬来说，追风口是业内常态。

　　“我们不卖文章，只卖广告位”

　　身处科技频道多年，比特币售价100元人民币的时候，佟扬就听说过“玩币”，当然，那时的她并没有买。她对“区块链”听说的也比较早，后来因为火币网认识杜均，但真正入圈，是杜均托她给金色财经找媒体记者人才之后的事。

　　“当时没帮他找到合适的，他就说，那你就过来吧！我当时也是刚辞职，想着那就过来试试吧！其实我个人认为，自己是经历了几个风口的，比如苹果，智能手机，移动互联网，智能硬件，包括后面的人工智能。人生路基本都是在风口里混，那不如早一点进这个风口。”

　　出身门户的她，把门户的打法和速度也带到了新的媒体东家：早上7点有早班，下午4点到夜里12点是小夜值班，夜里12点到第二天早上7点是大夜值班，网站7*24小时全天无休。如有重要信息疏漏，还会罚款。

　　佟扬提到，目前网站重点还是圈内消息的快而全，后期网站和App同步走，深度内容也要做起来。

　　至于外界所说的“卖文章”，佟扬进行了“否认与更正”：“我们没有收币、收费的文章，只有广告位。比如我们写了一篇文章，对方如果觉得好，你可以买我们的广告位，对这篇文章进行推广，我们写文章不收费，卖的是广告位。”

金色财经企业服务收费标准，来自官方宣传页金色财经企业服务收费标准，来自官方宣传页

　　那么，这些每天实时关注币圈和链圈动态的人，自己玩币吗？

　　王鹏和佟扬说自己不太玩币，“做内容比较累，每天到家大概12点多了，就算买了一点放在那儿，也根本没有时间看。”

　　潘海祥也是同样回答，“买了一万多，现在大概跌到了三千多，基本不怎么看，就在那放着。”

　　耳朵财经COO大宝也说自己不玩，结果被潘海祥“出卖”了：“他怎么不玩？他之前小玩赚了10万，后来把赚的又投进去，现在又跌了不少。”

　　金色财经合伙人兼商务总监安鑫鑫已经玩过几年了，他认为在这个圈就要投，好比财经频道的编辑们都炒股，“你只有投进去，才能切身感受到它的变化，跌的时候是真疼啊。”

　　当被问及，是否像网上写的那样，对区块链有“信仰”时，佟扬的态度能代表大多数：“我觉得说信仰挺扯淡的，只不过是长期相信这个行业而已，认为这项技术会有很好的发展。不管现在是不是有泡沫，甚至说泡沫很大，但是最终，这个技术是会落地的。”

　　大宝则在采访结束时，语重心长地对新浪科技说：“关于区块链，不管你上不上车，都要关注。”

区块链媒体风口
我要反馈
相关专题： 百家争鸣 各界热议区块链
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有