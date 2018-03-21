区块链众生相|追随“大哥”的媒体人：追的就是风口

【编者按】转眼间，区块链领域的明星以太坊就遭遇了倒春寒。北京时间3月19日凌晨，据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。 这无疑给春节以来延续至今的区块链狂热来了一记当头棒喝。彼时，以太坊被作为区块链技术的成功典型，被形形色色的“3点钟”群到处传颂。但正如新浪科技早前报道，当前的区块链讨论混淆了技术长期发展的展望和ICO下一夜暴富的痴望。与其说它是一个革命性的新风口，不如说更像是一场“韭菜”们的修罗场。 狂热之下，和区块链密切相关的人们，究竟经历了怎样的30天？新浪科技为你展现。

系列报道一：区块链众生相|投资人的假春天：进入后惊觉是寒冬

系列报道二：区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利

新浪科技 辛苓

整个采访像是一场又一场的“洗脑”。

当这些新入局区块链的媒体人被问及“为何进圈”时，所有人都对新浪科技反复强调“区块链真正的未来可能会发展成类似Windows，移动的iOS或者安卓的操作系统”，这个操作系统遍布全球，呈分布式，所有人都可以和它互联、交互，所有人都是中心。

确实，当以太坊、智能合约和以太猫游戏出现，不断寻找新方向的人们很自然地联想到，曾经互联网原始时期台式电脑上最简单的游戏，比如俄罗斯方块、弹珠之类，当人们用创新的思路去看这一个小小的苗头，区块链突然成了人们口中，互联网、移动互联网后第三个接替的“大系统”，也成为了大家心中的未来。

而身边一夜暴富的故事更是刺激着人们的神经：“如果一个年赚一千万的人告诉你一个方法，这样做可以每年赚100万，你为什么不信？”耳朵财经潘海祥这样对新浪科技说到。

“追的就是风口，为什么不呢？”

加入“链圈”，把“IT耳朵”转型做“耳朵财经”，在潘海祥看来是“天意”。

“过年的时候，我电脑的硬盘突然损坏了，过去一年跟IT耳朵相关的东西，包括Logo、财务数据、个人合同、股东协议什么的都没有了，天意让我重头再来。”

潘海祥2014年知道比特币，2016年中旬去上海参加IBM活动，采访超级帐本的全球董事，第一次知道区块链。“当时也是记了满满两页纸，最后一篇没写，因为听不懂。就记住一句’在金融、物流、交通等领域可以得到比较好的应用’。”

首次有所动作，是在今年1月24日，潘海祥开了个微信小号，尝试做区块链内容。1月28号，微信号推出“区块链108将”系列文章第一篇。

当时有个“大哥”对潘海祥说，“你All in 区块链，我给你100万。”

潘海祥花了两个小时仔细思考了这件事，决定“All in区块链”，IT耳朵全面转型耳朵财经。

当他向公司宣布这个决定时，得到了团队所有人的反对。“当时大家都认为，我们在慢慢好转，应该继续坚持下去。但是我说，必须转型，给我两个月时间，你们会看清一切。现在大家都认同我的当时决定，他们都觉得我抓住了机会。”

可是当初说要给他一百万的人，最终并没有投钱。虽然如此，潘海祥仍然感谢那位大哥。

潘海祥说自己跟100万有缘，每一个人说给他100万的时候，都是他“人生转折点”。第一个说给他100万的人，喊他来北京创业，潘海祥就把工作辞了来北京创业，后来那一百万没拿到；这一次转型也同样。

“你听没听过那个故事，就是船翻了，一个人在水里持着木头等上帝来救他，然后先后来了三艘船，他都没有上船，说上帝会来救我的，最后他死了见到上帝，上帝说，我已经派船救了你三次了。这两个说给我一百万的人，我认为都是上帝冥冥之中安排人过来告诉我，你该转型了，你该往哪走了。”

找投资时，一位圈内知名投资人建议潘海祥和另一位70后资深媒体人搭伙干活，被他拒绝了。

“我跟70后合作过，不是特别搭配。投资人是好意，想让更厉害有经验的人加入，但是我感觉我比较适合85后吧。这个圈子也是这样，周围都是85到95年之间的。”

那么，转型后的耳朵财经，成了吗？

潘海祥告诉新浪科技，耳朵财经在全国大数据区块链媒体排第四，新榜最新排名第二，科技总榜排第15。他认为，现在的耳朵财经可以称之为“区块链头部媒体”，但是在智能行业，曾经的IT耳朵只能算第二梯队，转型让自己“一下子领先了一个身位”。

至于融资，新浪科技最初与潘海祥约访时，他正动身去上海见投资人；采访时，他看了一眼地上的黑色背包说“快签约了，协议就在那里，但投资人不是上次见的那位”；发稿前夜，耳朵财经推送了数百万天使轮融资的消息。

“链圈瞬息万变，每一天都会有变化”

与潘海祥外放的状态不同，深链财经（以下称深链）的王鹏虽然是92年的，状态看上去却更为老成，微信头像被团队同事集体吐槽像“40岁大叔”，说话风格也呈现“四平八稳”的状态。

王鹏是3个月前开始关注区块链的，自称之前“从未想过创业”，“机缘巧合下”，遇到几个朋友，开始关注区块链，在行业里调查一番后，决定入局。

深链财经三个联合创始人都是新京报记者背景，加上王鹏个人曾经给梅花天使创投吴世春做助理的经历，有助于深链财经在1月底融到1000万人民币的天使轮投资。

深链的办公室设在亮马桥的琨莎中心，“这里风水不错，以前聚美优品就在这个楼下。”

在内容这块，深链主攻区块链深度报道，包括话题性人物，对有问题的公司进行调查报道等等。深链的联合创始人之一朱星曾在新京报做过四年多调查报道记者，在调查报道早已式微的今天，团队领导层有这样的基因已属不易。但4年半的经验也让人感叹，曾经十多年调查报道经验的老记者也不一定做副主编，跟那个时代相比，现在大家着急多了。

“本来我们以为可以轻松拿下这个市场，但是目前来看，因为后面入场的确实太多，导致整个圈内的信息量爆炸式增长，所以你的作品想要出来，就变得更难。”

链圈现在普遍缺人，不管是媒体招记者，还是投资界找人投项目，表现就是“区块链行业的记者，或者是其他人才都会比其他行业的工资会开的高一点”，而且“整个资金流向的主动权也发生了变化。”

在王鹏看来，以前是项目去求着基金，投钱给自己，现在变了，基金求着创业者，希望能得到分额。

“但是最近，这个状态又在慢慢回调，逐渐回调到理性的双向选择的状态，但是这也就证明了整个区块链行业真的是瞬息万变，每一天都会发生新的变化。”

和王鹏、潘海祥相比，86年的佟扬算“资深媒体人”了，曾在网易负责移动互联网频道。对于佟扬来说，追风口是业内常态。

“我们不卖文章，只卖广告位”

身处科技频道多年，比特币售价100元人民币的时候，佟扬就听说过“玩币”，当然，那时的她并没有买。她对“区块链”听说的也比较早，后来因为火币网认识杜均，但真正入圈，是杜均托她给金色财经找媒体记者人才之后的事。

“当时没帮他找到合适的，他就说，那你就过来吧！我当时也是刚辞职，想着那就过来试试吧！其实我个人认为，自己是经历了几个风口的，比如苹果，智能手机，移动互联网，智能硬件，包括后面的人工智能。人生路基本都是在风口里混，那不如早一点进这个风口。”

出身门户的她，把门户的打法和速度也带到了新的媒体东家：早上7点有早班，下午4点到夜里12点是小夜值班，夜里12点到第二天早上7点是大夜值班，网站7*24小时全天无休。如有重要信息疏漏，还会罚款。

佟扬提到，目前网站重点还是圈内消息的快而全，后期网站和App同步走，深度内容也要做起来。

至于外界所说的“卖文章”，佟扬进行了“否认与更正”：“我们没有收币、收费的文章，只有广告位。比如我们写了一篇文章，对方如果觉得好，你可以买我们的广告位，对这篇文章进行推广，我们写文章不收费，卖的是广告位。”

金色财经企业服务收费标准，来自官方宣传页

那么，这些每天实时关注币圈和链圈动态的人，自己玩币吗？

王鹏和佟扬说自己不太玩币，“做内容比较累，每天到家大概12点多了，就算买了一点放在那儿，也根本没有时间看。”

潘海祥也是同样回答，“买了一万多，现在大概跌到了三千多，基本不怎么看，就在那放着。”

耳朵财经COO大宝也说自己不玩，结果被潘海祥“出卖”了：“他怎么不玩？他之前小玩赚了10万，后来把赚的又投进去，现在又跌了不少。”

金色财经合伙人兼商务总监安鑫鑫已经玩过几年了，他认为在这个圈就要投，好比财经频道的编辑们都炒股，“你只有投进去，才能切身感受到它的变化，跌的时候是真疼啊。”

当被问及，是否像网上写的那样，对区块链有“信仰”时，佟扬的态度能代表大多数：“我觉得说信仰挺扯淡的，只不过是长期相信这个行业而已，认为这项技术会有很好的发展。不管现在是不是有泡沫，甚至说泡沫很大，但是最终，这个技术是会落地的。”

大宝则在采访结束时，语重心长地对新浪科技说：“关于区块链，不管你上不上车，都要关注。”