Spotify上市在即：CEO最多可出售价值20亿美元股票

新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，根据周二提交的监管文件，流媒体音乐公司Spotify联合创始人兼CEO丹尼尔·艾克（Daniel Ek）可以在该公司的直接上市交易中出售最多1580万股股票，价值最高可达20亿美元。

Spotify在提交给美国证券交易委员会（SEC）的修订文件中表示，预计该公司现有股东将在他们4月3日在纽交所上市时出售最多5570万股普通股。

Spotify并没有采用传统IPO方式，而是使用直接上市，也就是让投资者和股东出售股票，而不让公司筹集新的资本，也不聘用华尔街投行和经纪公司进行承销。

Spotify私有市场估值约为190亿美元，但尚未确定直接上市的股价。该公司已经聘请摩根士丹利帮助其评估纽交所的买卖订单，以便设置开盘价。

与此同时，他们还首次披露其35岁的CEO艾克计划出售的股份。按照最近的私有市场估值计算，这些股份价值7.75亿至20亿美元。

出售股份是艾克的权利，并非义务，他也并未公开披露自己准备出售这些股份。但无论他出售多少股份，让将拥有37%的投票权。艾克及Spotify联合创始人马汀·洛伦松（Martin Lorentzon）合计控制超过80%的投票权。

Spotify还首次披露该公司将在3年时间内向谷歌云计算部门支付至少3.65亿欧元流媒体服务托管费。(书聿)