育碧摆脱维旺迪敌意收购 还获得腾讯5%入股

新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，著名游戏制作商育碧已经成功摆脱了维旺迪的收购要求。日前，两家企业达成一项协议，维旺迪（Vivendi）将完全放弃育碧（Ubisoft），此前一年多，维旺迪一直意欲控制育碧，最后无果而终。

维旺迪公司目前持有育碧27.27%的股份，折合股票近3050万股，是后者的最大股东。维旺迪将售出全部育碧股票。根据协议条款，在交易完成后五年内，维旺迪公司不得收购任何育碧股份。

这是一份双赢协议。维旺迪意欲控制育碧，却被一再拒绝，整个交易实际上已演变为一场敌意收购，这意味着育碧仍将继续独立经营。

与此同时，在过去三年里，维旺迪公司斥资7.94亿欧元不断买进的育碧公司股份，现在将以20亿欧元的价格全部出售，维旺迪在新闻发布会上如是说，并拒绝对这笔交易做更多评论。

“对育碧来说，股权变化是好消息，”育碧公司首席执行官、联合创始人伊夫斯·吉尔莫特（Yves Guillemot）说，“是我们杰出的战略和优秀执行人才、玩家和股东的决定性支持，使这一切成为可能，我要感谢他们。”育碧今天表示，正在确认2017-18和2018-19两个年度的财务目标。

维旺迪公司所持的育碧股份将被分割为几个部分。从2019年到2021年，育碧自身将回购高达8.1%的股份。代表育碧创始人吉尔莫特家族的吉尔莫特兄弟公司将以现金交易的形式，向维旺迪赎回2.7%的育碧股份，本次增购股权交易过后，吉尔莫特兄弟公司所持有的育碧股份将增至15.6%。

根据协议条款，育碧公司将增加两位“长期投资者”：加拿大的安大略教师退休金计划和中国的腾讯集团。

安大略教师退休金计划将购入育碧公司3.4%的股份，腾讯公司的购买比例为总股本的5%。两家机构都不会入主育碧董事会。该协议禁止腾讯转让育碧股份，或增加在育碧公司的投票权或股权，目的是防止重演维旺迪事件。

育碧在另一份单独声明中说。育碧-维旺迪交易表明，育碧和腾讯之间需要达成“战略合作协议”，腾讯将“负责育碧几款最成功的游戏在中国PC和移动市场的操作、发布和推介。”

腾讯总裁刘炽平在新闻发布稿中表示，“我们很荣幸与育碧的关系展开新的篇章，我们有能力将育碧的许多富有创意的知名游戏带给我们的中国客户。”

育碧和腾讯均未提及将在中国共同推出的具体游戏名称，育碧发言人告诉媒体，公司的“分享内容仅限于新闻稿上的文字”。

维旺迪持有的剩余8%育碧股份将通过加速累计投标方式出售给合格的投资者。育碧表示，如果市场认购踊跃，本次发行的股票规模可能会上升到150万股，育碧公司的回购股份数量将相应减少。(斯眉)