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Facebook因数据丑闻蒸发600亿美元 拖累社交媒体股

Facebook因数据丑闻蒸发600亿美元 拖累社交媒体股
2018年03月21日 08:10 新浪科技
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Facebook因数据丑闻蒸发600亿美元 拖累社交媒体股
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　　新浪科技讯 北京时间3月21日早间消息，在Facebook数据泄露丑闻爆出之后，众多社交媒体都可能会面临更加严厉的监管措施，新措施有可能会对社交媒体企业的业务产生影响，本周二Facebook、Twitter以及Snap的股价均出现了进一步下跌。

　　在被爆出用户的个人数据被滥用事件之后，Facebook的股价下跌了4.75%。从上周五开始，Facebook截止到目前的市值已经蒸发了600亿美元。周二也是Facebook自2014年以来交易量最多的一天，1.29亿股出现了换手。

2016-2018年，Facebook股价变化2016-2018年，Facebook股价变化

　　Facebook此次事件引发了来自各方的担心，人们认为政府将会将强对社交媒体的监管。受此影响，Facebook的主要竞争对手Twitter的股价也出现了严重下跌，跌幅达到了9%，这是自去年7月以来该公司迎来的最艰难的日子。

　　股东对Facebook的担心可能来自多个原因。2016年夏天，Facebook宣布他们的News Feed广告已经饱和，因此他们需要寻找新的广告业务增长点。

　　今年1月Facebook曾表示算法的改变可能会缩短用户使用Facebook的时间，从而导致公司营收出现下降。

　　2月，罗伯特·穆勒（Robert Mueller）指出在美国大选期间Facebook曾被俄罗斯利用，干扰大选结果。

　　但是这些事件都无法与本次的Cambridge Analytica事件相比。这是Facebook截至到目前所遇到的最严重的危机。

　　Snap的跌幅为4%，收盘价为15.86美元，进一步跌破17美元的发行价。

　　另外Twitter还遭受了来自以色列的批评。以色列报纸《Haaretz》报道，该国司法部长阿耶莱特·沙凯德（Ayelet Shaked）批评Twitter“缺乏合作精神”，沙凯德认为恐怖分子集团曾利用Twitter，以色列方面曾考虑制定相关法律来对抗此类活动。

　　Longbow Asset Management CEO杰克· 多拉海德（Jake Dollarhide）表示该机构持有Twitter的股份，而这部分股份目前遭遇了危机，但是他并没有出售Twitter股份的计划，因为他相信Twitter所面临的监管风险小于Facebook和Snap。

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