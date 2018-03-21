多家银行暂停P2P等代收通道 银行支付整顿正本清源

本报记者 辛继召 谢水旺 深圳、上海报道

导读

多家银行网络金融部人士告诉21世纪经济报道记者，还没收到类似通知。仍支持消费金融公司支付的银行包括工行、中行和建行；股份制银行中，光大银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、招商银行仍在之列。

支付整顿正入深水区，银行停止一些支付通道被业界认为是最新的进展。

3月20日，网传某国有大行最近下发通知，严禁将其代收接口用于互金理财（包括但不限于P2P）、基金、消费金融、还款等场景。其中涉及投融资行业的代收、实时收款、实名付交易通道将关闭。

21世纪经济报道记者从多位P2P网贷、消费金融人士处确认了这一消息。

“银行上周五要求暂停代收接口，银联周一通知”，有机构人士称，目前，该国有大行已暂停快捷支付和代扣等业务，网银支付仍可使用。

也有多位人士表示，该行暂停该业务，并非切断银行直连模式，而是银行代收等只能用于民生业务，比如公用事业费缴费等。但这些年被滥用了，现在只是正本清源。

业内人士表示，此举并不是业内首次。对P2P网贷等互联网金融而言，招商银行、民生银行、华夏银行多日前已暂停与P2P的支付端口。

哪些银行暂停代收业务

截至发稿，相关银行和中国银联尚未就这一问题回复确认。该行客服对21世纪经济报道记者表示，“关于支付接口关停，近期，根据央行有关监管要求，我行配合中国银联对一些支付通道进行规范整顿，部分商户、商城、平台、网站、APP的交易可能会受到一些影响。建议可以使用其他银行卡完成支付。“

基金公司、P2P网贷、消费金融公司等多家机构向21世纪经济报道记者确认了这一消息。有公募基金通知客户，因银行系统维护，自3月17日起，暂停以该国有大行的银行卡通过该基金公司网上交易平台开展申购、认购业务，基金赎回、转换不受影响。另有基金公司通知客户，自3月19日9点起上述银行进行系统维护，将暂停通联支付渠道的快捷扣款业务。届时将暂停受理通过通联支付渠道下该行快捷方式的基金认购、申购、绑卡、签约等业务。

某消费金融公司人士称，接到银联紧急通知，某国有大行要求于3月17日暂停支付业务，恢复日期待定。若还款账户为该行银行卡，则到期还款划扣或主动还款申请都将失败。请及时更换还款卡。

多家P2P网贷平台也发布类似公告，自3月17日16时起将关闭上述银行快捷支付渠道，届时无法通过该行快捷支付进行购买或充值操作，但使用提现和网银业务不受影响。

某P2P网贷人士表示，银行并不是第一次关闭支付端口。对P2P网贷等互联网金融而言，招商银行、民生银行、华夏银行已经暂停与P2P的支付端口。同时，其他银行卡也有单笔、单日限额。如工行单日单笔限额为2万元，单日限额5万元；中行和建行均是单笔限额2万元，单日限额20万元。

不过，多家银行网络金融部人士告诉21世纪经济报道记者，还没收到类似通知。仍支持消费金融公司支付的银行包括工行、中行和建行；股份制银行中，光大银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、招商银行仍在之列。

与“断直连”或无关

对于这一变动，有业内将其解读为与网联成立，银行“断直连”有关。但21世纪经济报道记者从多个渠道的消息反馈，这一判断并不一定准确。

某股份行网络金融部负责人表示，此次清理与网联成立，“断直连”无关。按照央行规定，银行代收代扣接口，只能用于民生业务，比如公用事业费缴费等。但“这些年被滥用了，现在只是正本清源而已”。不过，正常合规的接口还是会开道。

某支付行业资深人士告诉21世纪经济报道记者，此次银行暂停提供代收业务，主要考量点可能在于终端商户在该产品的实际使用过程中违背了小微便民的本质，被中止的行业非该产品最合适的应用场景，商户在使用该产品过程中可能存在诸多业务风险，给银行和支付机构带来了不少困扰。

此外，监管不断趋严，使得银行支付通道产品也需要回归本源，服务小微便民通道业务，适用到其最合适的应用场景，上述银行此举也可能是对于监管层的一种回应。代收业务只是支付业务中的一种，并非全部业务，因此，暂停代收与断直连应该不存在必然联系。

根据中国银联官网信息，所谓“代收”是指向许可商户向持卡人指定账户请求并完成指定款项支付，用于实现基于约定用途下的持卡人账户资金向商户账户定向划转。代收可用于保险扣费、资金归集、水电煤缴费、通讯话费扣缴、消费信贷还款代扣等领域。所谓“代付”是指商户从自身单位结算账户向持卡人指定银行卡账户进行款项划付，可用于保险理赔、基金分红、代付货款、农资产品收购、薪资发放、财税库银退税等。

2017年12月，央行发布《关于规范支付创新业务的通知》，对于银行、支付机构等代收服务，使用范围仅限于固定收款人定期发起的支付业务，其他支付业务应由付款人开户机构按照有关规定进行交易验证，不得由收款人代为验证。

2016年以来，央行强力整肃支付清算市场。3月16日，央行对民生银行厦门分行和平安银行开出亿元罚单。2017年7-9月，央行对这两家银行的支付清算业务执法检查，查明确实存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。