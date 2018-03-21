亚马逊股价创新高 全球市值第二仅次于苹果

新浪科技讯 北京时间3月21日凌晨消息，本周二，美国电商巨头亚马逊的市值超过了谷歌母公司Alphabet，成为仅次于苹果公司的全球市值第二高的公司。

亚马逊的股价在周二涨了2.7%，总市值达到7680亿美元。而谷歌母公司Alphabet的股价则下跌了0.4%，总市值7625亿美元。

尽管去年大部分的美国科技巨头的股价都有所上涨，但亚马逊的涨幅还是大幅领先于其他公司。在过去的12个月中，亚马逊的股价上涨了85%，今年以来上涨了35%。

亚马逊股价的上涨引来了大量的投资者，他们都非常看好亚马逊未来的增长。相信其利润丰厚的云计算业务能向旗下包括原创内容、实体商店、和建造数据中心在内的其他业务输送源源不断的现金。

与此同时，社交网络巨头Facebook的股价则遭遇重创。目前，Facebook是全球市值第七的公司。由于从上周五开始的Cambridge Analytica滥用Facebook 5千万用户数据事件持续发酵，Facebook的股价在最近两天内下跌了超过9%。

目前，微软是全球市值第四的公司。紧随其后排名第五的是来自中国的腾讯公司。（小宝）