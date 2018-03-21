拉人头赚返利这次新世相栽了 知识付费还能玩多久？

逃离北上广、丢书大作战、凌晨四点的北京。。。。。。

这一系列曾流行于朋友圈的活动都出自同一家自媒体平台。2016年，X玖少年团还曾通过这家自媒体平台出道，在知识付费领域，该自媒体一时风头无二。

然而就在3月19日，它陷入了一场涉嫌课程“传销”的舆论漩涡：

每邀请一个好友报名，平台将提供40%现金返现。

随后，该平台的传播页面迅速被微信封禁。这种营销方式的后果是让更多人知道了这家叫做“新世相”的自媒体，但它带来的舆论效果可能就并非初衷了。

已有用户收到退款

之前没买过新世相的课，这是第一次，也是最后一次。

微信网友“腰不好的香蕉”对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者称。

在被微信叫停课程后，“腰不好的香蕉”对记者表示，“初买课程的目的被扭曲了。”她表示，就是看到一位写作老师发的海报，自己想各方面的知识都了解些才买了课程。结果她付款后被拉进一个群，群里所谓班长、学习委员发的消息都是拉人头、赚返利。。。。。。

据她描述，随着事件的发酵，群里有超过半数的人对新世相提出退款申请，一开始新世相管理者选择不回复，之后就直接回复不退款。据她了解有些人因为反抗激烈，直接被管理员移出了群。

记者还发现，该群购买课程的人大多为新媒体从业者。

3月20日中午，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者了解到，目前已经有不少学员向新世相提出了退款申请，并也陆续收到来自新世相的退款。

此外，截至今日，记者发现该课程在微信公号，APP，微信小程序等通道的入口已经无法购买。根据“新世相读书会”显示，分享活动已经暂停。

对此，新世相工作人员向记者确认了所有平台暂时先不再出售课程的消息，并表示已经购买课程的学员不会受到影响，对于如何有效避免此事再次发生则不予置评。

记者了解到，此前，购买者只需在新世相公众号生成自己的专属海报并分享，别人扫码购买就可以获得一定的佣金，比如购买者的下线购买就提成40%，如果下线再分享，那么第一个购买者还能再获得10%提成。

此次新世相课程原价199元，9.9元起售，每万人购买便涨5元。销售影响力的第一名还可以获得新世相价值50万的营销推送。记者从课程购买者获悉，截至目前排名第一的购买者通过发展线下的模式已经赚取了17429.4元的佣金。

“如果你的课真的好，我们会宣传，但现在他的课程怎么样我们还没有了解。这样发到朋友圈中如果有朋友购买后，自己也成为了分销商，莫名成为了朋友眼里的疑似‘传销’分子。”有维权者如是称。

对此，身为新世相投资方之一的腾讯向记者表示，微信团队严厉打击多级分销等违规行为，在《微信公众平台运营规范》等规则中也有明确规定。新世相通过多层抽成等方式，推广网络课程，违反了微信平台规则，目前微信团队已对相关公众号进行了处罚。

实际上，今年1月，网易也曾推出“网易戏精”运营课程，以“分享后减价”的方式刷屏朋友圈，这一活动的推广链接同样被微信封杀，同样被封杀的，还有千聊。

知识分享价值与用户需求失衡

新世相的背后，知识付费行业正在经历加速洗牌的阵痛。2016被称作“知识付费”元年，第一个引爆知识付费的产品是“分答”。

2016年5月分答风靡朋友圈，尤其是自王思聪加入分答的答主队伍后，吸引了近6万人前来收听。而几乎同时的知乎Live上线时，包括李开复在内的各类达人纷纷开讲。

▲王思聪（资料图，来源：视觉中国）

名人大咖的加入，让知识付费的赛道迅速聚集了一批玩家，包括百度、网易、知乎、喜马拉雅、新世相等纷纷入局，希望在这波内容变现的风口分一杯羹。

这阵风也曾吹出了一张张光鲜亮丽的成绩单，罗振宇在2016年的跨年演讲曾获实时收视第一，同年12月，喜马拉雅举办的“123知识狂欢节”销量超5000万元，据企智网数据，知乎live在2016年10月单月收入超过1800万元，达到峰值。

两年内，知识付费已经出现了社区问答、直播、课程付费、内容付费等形式，也覆盖了早幼教、口才培训、情商、财经、国学等领域。

为什么知识付费一下子火了起来？

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者采访时表示，资本炒作、知识付费本身的商业逻辑行得通以及知识付费的推广模式让其看起来非常火爆。

李俊慧表示：

知识付费在传统服务场景中是很常见，用户接受程度也很高，为知识买单的消费习惯是存在的，就看谁提供方式更贴近用户需求。很多知识产权付费平台的形式，打通了知识分享与商业变现的难题。

但新鲜劲过去后，知识付费打开率下降、复购率存疑。当罗永浩和“Papi酱”的知识付费项目半途而废，这让更多人认为“知识付费是个伪命题”。一位知乎答主曾公开表示，在他开通Live（实时问答互动产品）的黄金期，一次精心准备的Live收益能够达到2万元，而现在每月的收益已经不到3000元。

▲图片来源：视觉中国

艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》显示，截至2017年11月，喜马拉雅FM的产品复购率为52.4%，分答的产品复购率为43%，知乎的产品复购率为42%，得到的产品复购率则未显示。报告还显示，当前喜马拉雅FM、得到、知乎的已购用户复购意愿均在90%以上。但也有公开资料显示，当前知识付费的平均到课率不足10%。

用户开始冷静，要求也在变高，李俊慧认为，知识付费面临的难题，主要是还是知识分享人的知识分享行为与商业变现平衡的问题。此外，知识分享内容的价值与用户需求之间的失衡也是制约行业发展重点所在，如何让对的人找到或匹配到适合它的内容，确实需要一些创新。