淘宝下架“区块链白皮书代写”相关产品

Bianews 3月20日报道，Bianews今日发现，淘宝下架了“区块链白皮书代写”相关产品，在淘宝搜索“区块链白皮书代写”、“白皮书代写”等关键词均显示为没有找到相关宝贝。

不过私下发旺旺消息给一些原本提供此服务的卖家，对方向Bianews表示仍可进行白皮书代写。并且店铺里的代写商品仍在售。

而此前，他们在淘宝公开经营代写区块链白皮书业务。

从标价来看，白皮书代写价格在10元到10万元不等。

有些卖家标榜“某区块链媒体的专栏作者代写”，还有的提供代币开发、推广、运营等一系列服务。

此前据媒体报道，淘宝代写区块链白皮书的商户中，有一家月成交量已高达近8000笔。该卖家介绍，白皮书总体价格在6000元左右。

而编写白皮书需要提供给卖家团队人员介绍、私募以及公开发行的虚拟货币数量计划、以及确定基于何种公有链发行等素材。

在内容策划上，淘宝卖家也可以提供项目的创意，以及应用产品的具体内容。

报道称有客户在商品评价区评价称“报告写得很专业，没有天马行空，很实际的加入的现代经济的收益。”

Bianews了解到，平均一份20-30页的白皮书的报价在6000到1万5千元左右，大部分卖家不讲价。

因代币上交易所递交审核还需要项目负责人的照片身份、项目的官方网站，这些卖家都可以提供。其中制作网站的费用在数万元不等。

首次数字货币发行是指基于区块链技术的应用项目在交易平台以代币形式作为股份募集资金，而白皮书可以看着是首次数字货币发行的文字支持。

当前，很多区块链项目的落地应用尚不明确，投资者大多根据白皮书等判断该项目是否具备投资价值。

逐渐地，写白皮书——大佬站台——上交易所，各个环节串成了一条产业链。

其中的白皮书可以代写，可以谎称某些大佬站台，甚至可以搞私募，通过各个环节造假的方式骗取公众钱财。

而白皮书代写、数字货币发行低门槛则为诞生虚假区块链项目，进而诞生空气币，坑骗投资者埋下隐患，同时也体现出首次数字货币发行领域存在暴利诱惑但十分浑浊的状态。

自去年9月，央行等七部委对首次数字货币发行实施禁令。今年1月26日，互金协会再发文警示海外首次数字货币发行风险。但目前，空气币、虚假区块链项目依然活跃，并仍有狂热拥趸。

此次，淘宝下架“白皮书代写”，包括之前被站台的大佬频频辟谣，意味着区块链行业身上的“脓包”正在逐个被扎破，但公众仍需保持清醒，抵制诱惑。