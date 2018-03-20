英国介入脸书用户信息被窃案：申请搜查剑桥办公室

原标题：英国介入脸书用户信息被窃案调查：

澎湃新闻记者 王歆悦 综合报道

美国社交巨头Facebook的5000万用户信息被窃事件，已经引发英国监管部门的介入。

英国时间3月19日晚间，根据英国第四频道（Channel 4）电视报道，英国的隐私监管机构信息委员会已经于当地时间3月19日稍晚时候，申请对涉及Facebook隐私泄露案的咨询公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的搜查证，这意味着英国将正式对此案展开调查。

当地时间3月17日，美国《纽约时报》和英国《卫报》共同发布深度报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”的咨询公司泄露，用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而左右大选结果。

美国时间3月19日，Facebook公司表示，其已经聘请Stroz Friedberg公司的法庭审计师开展调查，并确定“剑桥分析”公司是否仍保有那些数据。

“Stroz Friedberg的审计师今天晚上本来在‘剑桥分析’的伦敦办事处现场工作，”3月19日晚间，Facebook发表声明称，“但由于英国信息委员会办公室宣布，其正在申请对‘剑桥分析’亲自进行现场调查的搜查令，应其要求，Stroz Friedberg的审计师才退出。”

英国方面即将发起调查的同时，美国和欧盟的立法者也要求这家于2016年为现任美国总统特朗普竞选团队服务的咨询机构解释，其如何获取了这些数据。而在美国国内，已有多名国会议员要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格为Facebook的行为出庭做出解释。

该事件消息一出，投资者们纷纷减持Facebook。美国时间3月19日单个交易日，Facebook股价经历了4年以来的最大跌幅，重挫6.77%，市值蒸发367亿美元。

雪上加霜的是，《纽约时报》3月19日报道称，Facebook的安全部门负责人亚历克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）因对公司政策不满而计划离开。消息称，他一直强烈主张，在调查俄罗斯操纵美国选举一事上应采取积极的措施。

这一次，海外主流媒体显然都没有站在Facebook一边。

路透社的推文中写道，“马克·扎克伯格又为用户们提供了一个弃用Facebook的理由”。

《纽约时报》的评论文章称，Facebook使用的是“监控机器”，其商业模式就是让人们在其网站上进行社交，从而不知不觉地落入Facebook的监控中。

彭博社的评论文章标题就鲜明地表达了其立场：“问题出在Facebook，而不是剑桥分析”（The Problem Is Facebook, Not Cambridge Analytica）。

冰冻三尺非一日之寒。Facebook此次遭遇舆论危机，与其此前持续被曝出沦为俄罗斯左右美国2016年大选的工具有很大关系。

总部位于伦敦的剑桥分析公司否认了媒体报道中的指控，并坚称其在获悉信息不符合数据保护规则后，已经于2014年删除了从第三方应用程序获得的所有Facebook数据。

然而，英国第四频道在3月19日晚些时候报道称，其秘密录制了“剑桥分析”高管的采访内容，录音中，高管们吹嘘自己有能力通过数字操纵和传统政治手段来控制世界各国的选举。