Facebook这次非死不可？巨量信息被窃引爆信任危机

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

因为涉嫌泄露5000万用户信息，美国社交巨头Facebook突然进入了一个极为危险的境地。

当地时间3月19日，Facebook股价经历了4年以来的最大下跌，跌幅达6.77%。市值蒸发367亿美元。投资者抛售Facebook股票的同时，其他科技巨头公司的股价也受到影响，谷歌母公司Alphabet下跌3.03%，苹果和亚马逊下跌1.53%。

当地时间3月17日，美国纽约时报和英国观察者报（英国卫报的周日版）共同发布了深度报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的公司泄露，用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而影响大选结果。

超过5000万用户的Facebook信息被第三方公司利用，利用算法向用户进行“精准营销”的商业操作，继而对Facebook用户施加政治影响。此事在世界范围内引发了轩然大波。甚至有投资者直言，Facebook创始人扎克伯格缺乏危机应对的能力，他应该下课。

外媒普遍认为，Facebook现在面临的危机越发激化，在欧洲和美国可能面临更严格的监管条款。华盛顿邮报3月19日的报道称，美国两党政客要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格在国会接受质询声音越发强烈。

Facebook内部显然也感受到了暴风雨来临。Facebook定于当地时间3月20日凌晨召开紧急会议，允许雇员就此事开展提问。

当地时间3月19日，Facebook股价开盘后即出现陡状下跌。

5000万用户信息泄露：一个双重国籍剑桥教授的个人之举？

贩卖用户的无风险信息给数据公司，原本是社交媒体常见的生意模式，但Facebook这次似乎“着了道”。

纽约时报称，其看到了泄露数据的一部分，包括Facebook用户的身份特征、朋友网络和“赞”过的内容。这些细节内容能够通过人们在Facebook上喜欢过哪些内容，映射出用户的个性特征，然后通过这些信息向受众定向投放数字广告。

据纽约时报3月20日报道，2014年，剑桥分析的研究者要求用户参与一个性格测试，并下载一个手机应用软件。以此为由，剑桥分析从Facebook用户及其朋友网络的个人资料中获取了用户的私人信息。

剑桥大学的一位拥有俄罗斯和美国双重国籍的心理学教授，Aleksandr Kogan个人与剑桥分析展开了合作。Kogan于2014年6月打造了他自己的app，并开始为剑桥分析收集数据。

Kogan调查的这款app名叫“这是你的数字化生活”（this is your digital life），它的推介语是“心理学家用于做研究的app”。据了解，“这是你的数字化生活”搜集的信息包括用户的住址、性别、种族、年龄、工作经历、教育背景、人际关系网络、平时参加何种活动、发表了什么帖子、阅读了什么帖子、对什么帖子点过赞等。

爆料人Christopher Wylie是剑桥分析的前雇员。Wylie爆料称，Kogan最终为公司提供了超过5000万份个人资料数据。

纽约时报的报道中还提到，这5000万份个人资料数据中，其中只有27万名用户真正参与了性格测试的调查。调查中，他们同意提供自己的个人数据，尽管这些个人数据号称仅供学术研究使用。

尽管Facebook的用户条款中称，密码或其他“敏感信息”不会被采集，不过剑桥分析获取的用户数据中，包括用户的地点信息。

27万人调查，为何5000万人中招

那么，只有27万名Facebook用户参加的调查，为何会导致5000万用户信息被泄露呢？

根据卫报的披露，Kogan进行了如下操作。

Kogan在亚马逊的Mechanical Turk和Qualtrics上发布广告，有偿征集愿意参加性格测试的人。然后在Kogan自己的叫做“这是我的数字生活（thisismydigitallife）”app上，要求用户授权他能获取用户的Facebook资料，不光是用户自己的，还包括他们的朋友的。平均下来，每一个“种子用户”都悄无声息地带来了至少160位其他朋友的个人资料，没有人对自己和好友的信息泄露产生过怀疑。

这意味着，每个参加投票的用户的好友们，在完全不知情的情况下，被抓取了个人信息。而被Kogan获取了资料的用户数也达到了惊人的5000万个。

这也是纽约时报和卫报的报道中，对Facebook质疑的焦点，它们都认为这家互联网巨头在授权管理上存在巨大漏洞。

剑桥分析涉足多场美国竞选。当地时间3月19日，英国4频道（Channel 4）播出调查报道。

剑桥分析是谁？2014年曾参与44场美国政治竞选，号称在中国也有业务

在这一事件爆发之前，外界对剑桥分析这家公司了解不多。

剑桥分析为一家私营公司，为选举过程提供数据采集、分析和战略传播。华盛顿邮报称，剑桥分析于2013年创立，2014年参与了44场美国政治竞选。据官网介绍，该公司在24个不同国家和地区拥有分部。

纽约时报报道中称，富有的美国共和党捐助人罗伯特·墨瑟（Robert Mercer）大额资助过剑桥分析。美国总统特朗普的前任咨询师史蒂芬·班农（Stephen K. Bannon）也是剑桥分析的早期董事会成员，并为该公司命名。此外，很多知名大型公司都是剑桥分析的客户，包括万事达卡、纽约洋基队、美国军队的参谋长联席会议（Joint Chiefs of Staff）等。

当地时间3月19日，英国4频道（Channel 4）播出调查报道，曝光了剑桥分析的首席执行官Alexander Nix在吹嘘其贿赂行为的偷拍录像，包括雇用性工作者为政客设局令其向政治对手妥协、以及派人冒充富有的地产开发商提交贿赂。这条报道令剑桥分析的业务曝光于公众。

而且，剑桥分析的高管还放话，他们在中国也有业务，但不是政治领域的，该公司还计划把业务拓展到巴西。

到底算不算数据泄露，Facebook两年前就知情？

据纽约时报报道，Facebook在回应中坚称，剑桥分析获取信息的行为不属于Facebook方的数据泄露，因为公司一直允许研究者能够获取用户数据用于学术研究，而且用户在创建Facebook账号时也对此表示了同意。

但Facebook禁止这类数据被销售或转移到“其他广告，或其他货币化相关服务”。Facebook称，是Kogan将这些信息提供给了政治咨询公司。

而剑桥分析在发给英国泰晤士报的一份声明中称，公司两年前一经得知后，就尽快删除了数据，声明称是Kogan违反了Facebook的规定。

Facebook声明中称，当公司2015年得知Kogan的研究数据被移交给了剑桥分析，违反了Facebook的使用条款后，就已将Kogan的app从Facebook平台上移除。Facebook曾经要求剑桥分析销毁数据，并发送销毁数据的证据，但几日前公司才得知不是所有的数据都被删除。

3月19日，Facebook更新声明称，其已经雇佣了数字取证公司开展调查，“确定Facebook的数据是否仍然存在”。声明中称，剑桥分析已经同意调查，Kogan也给予了口头承诺。而爆料人Wylie拒绝调查。

Facebook官方发布声明，称已经雇佣了数字取证公司开展调查。

Facebook首席信息安全官被曝将离职

Facebook已经有高管开始为此买单，该公司首席信息安全官Alex Stamos被曝将离职。

华尔街日报当地时间3月19日报道称，据知情人士透露，Stamos的职责被削减，这与他和公司高管的政策理念冲突，加上Facebook公司内部重组有关。路透社也于当日在其官方推特中报道称，Stamos将会在2018年8月离职。

Stamos将离职的消息此时曝光，令这几日处于舆论风暴之中的Facebook雪上加霜。

当地时间3月17日，美国纽约时报和英国卫报共同发布了深度报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的公司泄露，用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而影响大选结果。

当地时间3月17日，Stamos在其推特上发表了一系列推文，称上述两篇报道不实，但随后将其删除。删除先前的推文后，Stamos于3月18日发布推特称，“我删除了我先前关于剑桥分析的推特，不光因为它们与事实不符，还因为我本应该做得更好。”

Stamos于3月18日发布推特称，“我删除了我先前关于剑桥分析的推特，不光因为它们与事实不符，还因为我本应该做得更好。”

随后，Stamos继续发表一系列推文称，Facebook存在着很多大问题，公司对于自己平台对世界的影响还是太过乐观。

针对媒体曝出其即将离职的报道，Stamos在3月20日早晨的一条推特中称其仍然在Facebook工作，但是岗位变成了“发现出现的安全风险和选举安全”。这条推文中，没有透露他是否计划从Facebook离职。

Facebook信任危机：欧美立法机关呼吁更严格的法律监管

针对此事引起的风波，美国和欧洲的政治领袖强烈要求对Facebook进行质询，调查Facebook是否无力阻止第三方公司对用户数据的不恰当使用。

此事还引起了公众对社交网络更严格的监管的要求。Facebook内部也将于当地时间3月20日晨召开紧急会议，允许雇员就此事开展提问。

在美国，共和党民主党的立法者均要求科技公司的领导人，包括Facebook的首席执行官马克·扎克伯格在美国国会接受质询，解释公司是如何保护用户信息不被第三方公司用于广告或其他特定用途。

在欧洲，欧洲议会主席Antonio Tajani称，“Facebook用户数据的滥用是不可接受的对公民隐私权的侵犯”，并称议会将对该指控进行全面的调查。

Facebook是全球最大的社交网站，2017年6月月活跃用户达到20亿。除Facebook网站及app外，图片分享网站Instagram，即时聊天软件Whatsapp和Messenger也是Facebook的子公司。

随着近年来年轻用户的流失，Facebook通过兼并更受年轻人欢迎的社交应用，仍在社交界维持巨头地位。但各方舆论认为，这次5000万用户信息泄露事件，让Facebook这款本就面临危机的应用，遭受可能是它成立以来最严重的一次信任危机。