B站、爱奇艺等排队上市：中概股赴美IPO掀小高潮

原标题：排队上市：中概股赴美IPO掀小高潮

来源：证券时报网

证券时报记者 吴家明

中概股回流的讨论如火如荼之际，国内企业赴美上市也正引发一轮新的高潮，在数量和规模上均超出了预期，甚至还出现排队上市的现象。

据海外媒体报道，根据爱奇艺最新披露的招股书显示，公司预计在下周在纳斯达克IPO，价格区间在17至19美元，拟发行至多1.25亿股美国存托股份（ADS），融资规模高达27亿美元，比去年年底的计划高出将近40%。

无独有偶，B站（哔哩哔哩）申请IPO发行4200万美国存托股份，预计发行区间10.5至12.5美元，相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元，加上承销商执行的超额配售部分，B站通过首次公开招股最大募资额将达到6.0375亿美元。B站也预计将在3月26日当周在美股市场IPO。此前，B站向美国证监会提交了IPO申请，计划在美国上市，预计筹资4亿美元。

除了爱奇艺和B站，职业教育机构尚德机构路演的消息也被曝光，预计在3月22日在纽交所上市，估值约21.55亿美元，发行区间为11.5到13.5美元。与此同时，高端K12课后辅导服务商精锐教育在3月3日向纽交所提交了IPO招股书，有望在近期上市。其实，早在2016年精锐教育曾和松花股份进行资本重组，试图登陆A股，结果交易双方未能就交易最终价格及支付方式等条款达成一致，精锐教育进军A股受挫。

此外，连锁酒店品牌格林豪泰已递交招股书，计划今年二季度在美国上市。除了中概股企业，美国科技创业企业排队上市消息也证明了市场的热情。3月15日，最大流媒体音乐服务商Spotify宣布将于3月26日发布全年财务指引，从4月3日起在纽交所公开上市。Spotify此次上市选择了新的IPO方式，既不发行新股或募集资金，也没有承销商。这种方式允许投资者只通过公开市场购买股票，没有预定的价格。云存储公司Dropbox预计将在近期上市，其估值更是高达70亿至80亿美元。

今年以来，中概股企业赴美上市消息不断传来，赴美上市再掀小高潮。继互联网家装企业盛世乐居在美国纳斯达克交易所上市交易之后，小米手环生产商华米科技也登陆纽交所，来自浙江省的农米良品公司也于2月16日开始正式交易。

此前，市场消息指出趣头条正考虑赴美上市，公司估值最高达到30亿美元。随后，又有消息指出趣头条完成超过2亿美元B轮融资。本轮融资由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本等跟投，A轮投资人跟投，整体投后估值超过16亿美元。

在赴美上市小高潮背后，“亏损”还是多数企业的关键词。其中，爱奇艺2017年净亏损达到37.4亿元人民币（约合5.91亿美元），盛世乐居、尚德机构等企业的盈利问题也有待解决。有分析人士表示，无论是特殊股权结构、公司处于亏损状态还是公司的业务属性，许多企业能够在美上市体现出美国市场的“包容”。不过，一些企业赴美上市股价表现低迷，其实上市后的股价走势就由市场说了算。

（证券时报网快讯中心）