孙宏斌卸任后乐视网还在招人 涉运营、电视等板块

原标题：孙宏斌卸任后乐视网还在招人！规模上百，涉运营、电视等板块

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

不止是法拉第未来，遭遇董事长请辞的乐视网，也在近期展开了大规模招聘。

3月20日，乐视网（300104）旗下微信公众号“乐视HR”发布了校园招聘信息，招聘岗位包括开发测试类、产品类、营销市场类、运营类和职能类。

在招聘启事中，乐视网称：“新乐视致力于成为世界领先的家庭互联智能娱乐服务提供商。”

除了校园招聘，3月8日，乐视网还发布了社会招聘信息，岗位涵盖工程师、内容、运营和电视四个板块。从招聘网站可以看到，乐视网近两月校招职位数共74个，社会招聘职位数共96个，也就是说，乐视网至少要招聘160人。

根据招聘网站上的信息，乐视网的公司规模为“2000人以上”。在乐视网2016年年报中，其公司员工总数为5389人，不过随着乐视体系在2017年陷入资金链危机，乐视网也出现了裁员的情况。

乐视网的招聘信息

从招聘网站上可以看到，乐视网是从今年3月份开始发布了大量职位。有意思的是，乐视网创始人、前任董事长贾跃亭投资的电动汽车厂商法拉第未来也在今年开启了招聘活动，岗位地点在北京和上海。

自2017年7月孙宏斌取代贾跃亭成为乐视网董事长后，乐视网就一直在试图摆脱贾跃亭和乐视资金链危机的负面困扰。2017年8月，乐视网管理层召开闭门会，对乐视网进行了重新定位，为公司规划了新的发展方向，即聚焦大屏生态，成为家庭互联智能娱乐服务提供商。乐视网曾一度欲改名为“新乐视”，并换了新的公司LOGO。在具体的业务上，大屏业务上内容更加开放，与互联网服务商合作，销售渠道上要对LePar进行网格化调整等。

但在2017年10月，乐视网总经理梁军突然离职。在总经理之位空缺两个月后，才有了新的继任者。2017年12月，由融创派驻至乐视网的董事刘淑青被任命为乐视网总经理，这一人事任命在当时被视作融创系全面接管乐视网。

刘淑青走马上任后，在1月抛出乐视网风险提示公告，详细罗列出了乐视网存在的风险，包括关联应收款项难以收回、实际控制人借款承诺未能履行、部分债务到期等问题，造成公司现金流极度紧张，导致公司出现大量对供应商的欠款无法支付，销售渠道陷入困局，业务规模大幅下滑。

而据乐视网旗下公众号“新乐视”在3月初的一则推送，乐视网还计划在3月下旬召开新品发布会。

就在对孙宏斌将如何带领乐视网走出低谷的时刻，3月14日，乐视网发布公告，孙宏斌请辞乐视网董事长一职。

这一语焉不详的全退公告，引发市场广泛猜测，孙宏斌的退出，是否意味着融创系要“愿赌服输”，乐视网将破产重组。

3月16日，乐视网公告称，关于媒体所提到的“破产重整”属不实消息，截至目前，公司未进行任何破产重整或与其相关任何程序。

值得一提的是，孙宏斌请辞后的两个交易日，乐视网均一字跌停，但在3月20日，乐视网竟然收出了一个涨停板。