斯诺登谈脸书用户信息被窃：这种公司该叫监控公司

原标题：斯诺登谈脸书5000万用户信息被窃：这种公司该叫监控公司

澎湃新闻记者 姚晓岚 综合报道

针对Facebook用户数据泄露丑闻，被美国国家安全局（NSA）前雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）也发表公开评论称，这类公司此前都被描述为“监控公司”。

前雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）公开评论称，这类公司此前都被描述为“监控公司”。

在Facebook被曝出泄露5000万用户信息给一家商业运营的政治数据分析公司“剑桥分析（Cambridge Analytica）”后，美国当地时间3月18日，爱德华·斯诺登公开发推特评论称，“利用收集和贩卖用户个人数据赚钱，做这些生意的公司此前都被描述为‘监控公司’。然而，后来这类公司经过包装洗白，自称为‘社交媒体’，这应该是自从美国战争部改名为国防部后最成功的骗局了。”斯诺登的这一言论被认为是直接映射Facebook前一天被曝出的泄露用户数据事件。

美国当地时间3月17日，纽约时报和卫报发布长篇报道，称Facebook超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”的公司泄露，这些数据被用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而影响大选结果。

剑桥分析是一家英国数据分析公司。纽约时报在3月20日的报道中称，该公司被美国总统唐纳德·特朗普的选举团队雇用，通过其获取的超过5000万Facebook用户的私人信息，提供工具辨别这些用户的性格，从而推送广告影响这些美国选举人的行为。

广告业务可谓是Facebook的支柱业务。据Facebook最近公布的2017年年报显示，2017财年Facebook营收406.53亿美元，同比增长 47%，净利润为159.34亿美元，比上一年增长56%。其中，Facebook 2017财年来自于广告业务的营收为399.42亿美元，占总营收比例达98.25%，同比增长49%。

2017年第四季度，Facebook广告营收也相当乐观。其财报显示，第四季度来自于广告业务的营收为127.79亿美元，比上年同期的86.29亿美元增长48%。其中，移动广告营收在总广告营收中所占比例约为89%，高于上年同期的约84%。此外，2017年第四季度Facebook的平均广告价格还同比上涨了42%，环比增幅为35%。

在发布上述财报当天，Facebook首席运营官谢丽尔-桑德博格（Sheryl Sandberg）在回答中提到，“美国每天有1.84亿人使用Facebook，这比每天在移动设备上观看超级碗比赛的人还要多。我们在广告定位上的稳定性最好，能够让广告与商家和受众关联在一起。我们将继续开发新产品，让商家获得更高回报，让人们在我们的平台上看到关联度更强的信息。”

桑德博格当时还透露，Facebook上有600万广告客户，未来在广告测试方面将继续迭代发展。

其实，早在2017年12月，Facebook就因涉嫌通过第三方收集和转移用户数据遭到德国最高反垄断机构的警告。

据澎湃新闻此前报道，2017年12月19日，德国联邦卡特尔局（Federal Cartel Office，FCO）发表了一项初步裁定，指控Facebook滥用其市场垄断地位，通过其社交网络之外的第三方收集和转移用户数据。

当时，英国金融时报报道称，德国联邦卡特尔局对Facebook大规模收集用户个人数据提出了警告，称这有违反欧盟隐私权法律的危险。德国联邦卡特尔局对Facebook的调查于2016年开始，这也是Facebook在欧洲遇到的第一桩反垄断调查。

调查发布的初步裁定认为，Facebook在德国的社交网络市场中占有支配地位，这限制了用户选择其他服务的机会，只能在注册时接受它的服务条款，其中包括允许第三方收集数据。

Facebook则称自己遵守欧盟隐私权相关法律，并否认自己在德国拥有市场支配地位。