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众安在线CEO陈劲：暂无回A计划 关注H股全流通问题

众安在线CEO陈劲：暂无回A计划 关注H股全流通问题
2018年03月20日 19:47 澎湃新闻
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　　原标题：众安在线CEO陈劲：暂无回A计划，非常关注H股全流通问题

　　澎湃新闻记者 胡志挺

　　3月20日，中国互联网保险第一股众安在线在香港发布了上市后的首份年报。

　　年报显示，众安在线财产保险股份有限公司（众安在线，6060.HK）2017年实现总保费收入59.54亿元，较2016年同比增长74.7%。不过，从净利润来看，众安在线2017年全年总计亏损9.96亿元。

　　众安在线首席财务官（CFO）邓锐民在众安在线2017业绩发布会现场表示，公司有明确的盈利规划图和路线图，但因为披露的规定，现在不可以宣布。他还表示，作为一个保险科技公司，众安在线的最终综合成本率肯定是优于一般其他财险公司。

　　众安在线首席执行官（CEO）陈劲也表示，目前公司处于高速增长状态，利润总体是要考虑的一个方面，不过现在更关心的是每一个产品、每一个生态业务。

　　近段时间，关于已在海外上市的“独角兽”是否要回A股上市成为媒体关注的一大焦点。不过，作为一家互联网保险业的“独角兽”，众安在线目前并没有回归A股的计划。

　　陈劲在发布会现场表示，关于回归A股，众安在线暂时没有这个计划。

　　3月11日，众安在线公布了建议修订版本的公司章程。相比此前版本，众安在线此次建议修订版本的公司章程除契合《保险公司章程指引》相关规定外，还新增了内资股转外资股并在境外交易上市情形的相关规定等内容。此举被市场解读为众安在线在为争取H股全流通试点做准备。

　　对此，陈劲则回应称，关于修订公司章程，众安一直非常关注H股全流通问题，也相信H股全流通不仅能够构建一个更加好的平台，同时也能够对公司治理起到非常好的作用。

　　众安在线3月11日公布的建议修订版本公司章程已于3月18日获众安在线董事会审议通过，尚需提交3月26日召开的众安在线临时股东大会审议批准。

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