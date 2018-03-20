新世相回应营销涉传销：技术原因影响体验 可退款

原标题：新世相多级分销风波续：回应称由于技术原因影响体验，可退款

澎湃新闻记者 宋蒋萱

3月20日上午，关于新世相营销疑涉传销一事持续发酵。部分网友称推荐给朋友购买后并未收到40%现金奖励，要求新世相退款，却无法联系到对应客服。对此，新世相首席品牌官邵世伟对澎湃新闻表示，3月19日中午营销链接被微信封禁后，新世相即停止了“分享获利”活动，但此前参与活动的用户仍然可以提现。

此前，“新世相营销课”宣传页面购买须知显示，该产品为虚拟内容服务，一经购买成功概不退款。邵世伟说，因由于技术原因，导致部分用户体验受到影响，于3月20日上午开始受理消费者的退款诉求。

法制晚报 图

被质疑传销，新世相停止返利

“原价199元营销课程1元起售，推荐给朋友购买可直接获得40%的现金奖励，每多一万人购买课程涨价5元。”3月19日上午，以“拉人头返利”为营销手段的“新世相营销课”销售链接在朋友圈被大量转发。与此同时，该营销行为也引起涉嫌“传销”质疑，该链接四小时后因多级分销行为违规被微信团队封禁。

湖南金州律师事务所律师曹远泽认为，多级分级营销模式鼓励发展“下线”，“下线”越多返“佣金”越多，按照“下线”的销售业绩来返佣，属于《禁止传销条例》第二条规定的传销，“不排除具有金字塔欺诈、庞氏骗局等特征”。

3月20日上午，该事件持续发酵，有网友反映称并未收到推荐给朋友购买“新世相营销课”的40%现金奖励，无法联系到新世相客服，无法退款。

对此，新世相首席品牌官邵世伟回应澎湃新闻称，3月19日中午12时左右新世相营销链接被微信封禁后，即停止了该活动，但此前参与活动的用户仍然可以提现。根据新世相公布的课程收益榜单，截至3月19日下午，有网友已赚取上万元返利。

由于技术原因影响用户体验，受理退款

此前，澎湃新闻在“新世相营销课”宣传页面发现，其购买须知显示，该产品为虚拟内容服务，一经购买成功概不退款，“请在购买前确认购买内容”。

3月20日上午，有网友称，已可以在新世相公众号申请退款。邵世伟向澎湃新闻确认，由于技术原因，导致部分用户体验受到影响，新世相已开始受理消费者的退款诉求。

澎湃新闻打开“新世相读书会”微信公号，输入“申请退款”，后台即跳出对话框，购买了《新世相营销课》的消费者输入手机号及申请退款原因后，公号后台即回复“退款申请已收到，我们会在7个工作日内进行处理。谢谢您！”

截至3月20日下午，新世相读书会App上，该营销课程购买页显示购买人数为96771人，价格为54.9元。该网页还注明“分享活动停止，提现功能正常”。