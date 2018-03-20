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Facebook将召开紧急会议 让员工讨论数据泄露丑闻

Facebook将召开紧急会议 让员工讨论数据泄露丑闻
2018年03月20日 14:30 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　据The Verge获得的一份内部邀请文件，Facebook已经安排当地时间周二召集所有员工举行公开会议，让他们提出有关正在发生的Cambridge Analytica数据隐私丑闻的问题。定于周二上午10点举行的会议将由该公司副总法律顾问Paul Grewal领导。

资料图资料图

　　预计Grewal将解释案件的背景，其中涉及Cambridge Analytica公司使用多达5000万用户的资料，作为2016年选举期间广告目标定位的一部分。预计Grewal将会通过会议内部活动页面上的投票功能提出问题。

　　Facebook没有立即回应评论请求。

　　尽管Facebook高管一直积极在内部论坛上讨论Cambridge Analytica的故事，但周二的会议将首次代表该Facebook一大群员工首次对公司领导层提出问题。（此活动也将作为“FYI Live”的一部分，让公司在世界各地的员工参加，这是一系列由Facebook内部沟通团队组织的公司高管进行的实时聊天。）

　　此举反映了Facebook此前对在《纽约时报》和《卫报》相关报道的回应在公司内部引发的不安。这些文章阐述了Cambridge Analytica的研究人员如何创建Facebook应用程序，以收集关于数百万Facebook用户的个人资料信息，并将数据错误地提供给Cambridge Analytica，这违反了Facebook的服务条款。这这次引发了对Facebook在保护用户数据隐私方面的担忧，甚至有人呼吁扎克伯格应该在国会前作证。

　　周二的会议预计将持续30分钟。一位Facebook员工表示，此举似乎是一种权宜之计，旨在帮助公司争取时间。扎克伯格也因此事在内部和外部都遭受批评。

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