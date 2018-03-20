女子快递苹果手机 父亲签收时收到5个“铁疙瘩”

快递苹果手机签收时成5个“铁疙瘩”，申通快递：在内部调查

河南商报

范女士父亲收到的包裹里没见到手机，却见到5个“铁疙瘩”。

快递给人们带来了便捷，但有时候也会带来烦恼。河南郑州的范女士遇到了一件麻烦事，她花3000多元钱买的苹果手机，通过申通快递寄给在济源的父亲，父亲签收时手机却变成了5个“铁疙瘩”。

手机去了哪里？一个多月来，范女士始终没有得到答案。3月19日，申通快递郑州分公司工作人员表示，目前手机还没找到，问题确实出在公司。

【投诉】

手机发申通快递

签收时成了5个“铁疙瘩”

“价值3000多元的手机给寄丢了，也没人出来说话。”范女士告诉河南商报记者，她为父亲购买的价值3000多元的苹果手机，通过申通快递邮寄，然而签收时却出现了戏剧性的一幕。

据其介绍，今年2月2日，她打电话让申通快递员上门取件，通过扫码填写快递单，随后，手机被快递员拿回去包装，并收取8元快递费。

“父亲的手机坏了，买到苹果手机后老公给安装好软件，寄过去他直接可以用。”因为经常用申通快递，范女士觉得手机会很快被派送到父亲手中。

2月5日，范女士所寄快递到达目的地济源，范女士的父亲收到快递，打开一看却是5个“铁疙瘩”。

“拆开后看到东西不对，就直接拒收了。”范女士说，当时她父亲给她打电话询问，她便赶紧联系当时的郑州申通快递员，对方表示回去之后与客服联系一下，但后来也没什么结果。

根据范女士提供的收据显示，所寄手机价值为3150元。

【尴尬】

快递方称通过监控找线索

但并没有查出任何结果

价值3000多的手机怎么丢了呢？范女士告诉河南商报记者，申通快递郑州分公司理赔部的工作人员与其联系，表示会通过监控查看哪个环节出了问题，然而并没有查出任何结果，之后表示愿意赔偿500元，范女士称无法接受，“花了3000多元买的手机，怎么才值500元？”

河南商报记者联系到当时收快递的工作人员，对方表示手机被他装进包裹寄走，也不知道为何出现这种情况，目前公司正在处理中，随后以派件为由匆匆挂断电话。

3月19日上午，河南商报记者跟随范女士来到位于郑州金水路政一街口附近的申通快递营业点。

前台工作人员告诉河南商报记者，确定手机按照正常流程寄送走，当河南商报记者提出查看打包监控时，对方表示时间长了，当时的监控无法查看。

“正在让公司处理，公司让赔多少我们赔多少。”该工作人员告诉河南商报记者，为了这事，自己年都没过好。在她看来，既然东西被掉包了，外包装就会有破损，责任不能让一方承担。

【回复】

手机目前还没找到

赔偿要参考物品实际价值

3月19日，河南商报记者联系到申通快递郑州分公司客服，对方表示下午理赔部将给予回复。如果快递丢失该怎么办？对方表示有保价按照保价赔偿，没有的话是协商处理。下午5点多，申通快递郑州分公司理赔部一名不愿透露姓名的工作人员给河南商报记者来电，说目前手机还没找到，公司还在做内部调查，并会做出处罚，表示问题确实出在公司。

“目前在走赔偿程序。”该工作人员解释说，因为手机已用了十多天，不是全新的，赔偿要参考物品的实际价值，并希望客户也做出让步，“客服的权限也是有限的”。

该客服告诉河南商报记者，20日下午将会给出结果。

随后，河南商报记者将此事反映给申通上海总公司，一名杨姓工作人员告诉河南商报记者，将会进行调查，有结果会及时向河南商报记者通报。

19日晚7点左右，上述杨姓工作人员打来电话说，上海总部理赔部客户经理将在20日与范女士联系，协商赔偿一事，之后会把处理结果告知河南商报记者。

（原标题：邮寄苹果手机，到货成5个“铁疙瘩”；郑州的范女士用申通快递寄苹果手机，家人签收时收到5个“铁疙瘩”；申通郑州分公司称，手机目前还没找到，公司正在进行内部调查）