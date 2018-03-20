淘宝特价消费分级 是让更多懒人薅到早就有的羊毛

听说淘宝出了特价版App，我马上就去下了一个。其实什么阿里是不是开始消费降级了、是不是要开始搞拼多多了我都不太感兴趣，主要是想了解一下怎样利用新工具薅羊毛。

低调推出的淘宝特价版主打是邀请注册赚红包以及九块九包邮。从页面和使用方法上看，特价版的淘宝也都和普通淘宝App差不多。

特价版淘宝包括日化、百货、食品、数码、母婴等16个品类，大部分品类下商品的价格都在10元左右，家电和数码品类下也都是些低价的小电器，比如电吹风、手机支架等等。优惠活动包括了9.9元购、限时抢购和超值特价三种。

粗略看来，淘宝特价版似乎是为消费分级推出的新产品，但经常薅阿里羊毛的人就会知道，马云爸爸只是把薅羊毛的难度降低了一个等级，让原本嫌麻烦的“懒人”们也可以轻松薅到早就被买家发现了的羊毛。

阿里的消费降级？

有人说，淘宝是为了和拼多多竞争，才布局了消费降级。这样说的人一定不经常薅羊毛，或者说，一定是还不够穷。

如果经常寻找低价快消品，就一定会知道，在消费降级领域，阿里早就有了“阿里巴巴1688”App。这个App虽然是专门用来给商户进货用的渠道，但上面的商品不少属于，大多是日用快消品，卫生纸、洗衣液什么的，多买一些放在家里也能很快用完。

如果还想再薅更多羊毛，还可以去注册一个“阿里妈妈”账号，通过分享链接导购的方式不仅能帮自己省钱，还能拿到别人购物的提成。

相比较而言，淘宝特价版在薅羊毛方面唯一的优势就是方便，邀请新用户拿到红包的可能性反而不那么大。

截至3月19日晚，淘宝特价版的全国赚红包榜

淘宝特价版不仅界面和操作都跟手机淘宝差不多，也可以用淘宝账号登录。以至于拉新赚红包的全国收入排行榜上都没几个赚了超过一百块的人。

淘宝的用户已经很普遍了，要再找到新的人来注册确实很困难。尽管邀请到一个注册新用户就可以拿到最高10元的红包，邀请来的新用户在4月30日前完成一次消费的话，邀请者还可以再次获得红包，目前用户拿到红包的数量依然不多。

如何薅到更多的羊毛

对于便宜快消品的目标用户来说，淘宝推出特价版的这次消费降级其实是对消费麻烦程度的降级。

以往要依靠专门的优惠券网站、优惠券群、阿里妈妈以及阿里巴巴1688才能买到的便宜东西，现在要买到只需要三步了：打开App，买，给钱。

淘宝特价版帮用户省去了比对价格、搜索优惠活动的过程，但事实上，阿里还有更多羊毛可以薅。

淘宝特价版和淘宝联盟上的同店同款洁厕液

就拿淘宝特价版首页推荐的某款洁厕液5瓶装组合来说。在淘宝特价版上，这一组合的售价是19.9元，比原本的抢购价20.8元还便宜。

但如果你注册了阿里的阿里妈妈账号，在阿里妈妈淘宝联盟网站上搜索这一商品，就会发现同一淘宝店出售的同样一款商品，在阿里妈妈上也有推广需求。选择商品下方的立即推广，使用网站生成给你的推广链接购买，你买完还会获得1元佣金，相当于比原来又便宜了1块钱。

当然，如果你愿意再多下载一个阿里巴巴1688的App，愿意在上面多点几次寻找可以小批量批发的商品，可能就会找到这样的惊喜：

阿里巴巴1688上的同款批发洁厕液

同款洁厕液每瓶价格只要3.54元，5瓶的话就只有17.7元，比在阿里妈妈上赚佣金还要再便宜几毛钱。况且，和那些靠处理尾单和不合格品获得低价的网站不一样，阿里巴巴1688上面的东西不一定品质不好，只是因为批发走量价格变得便宜。如果你习惯一箱一箱买卫生纸、五瓶十瓶买洗洁精，那阿里巴巴就一定是你的好朋友。

如果用了这些还觉得不够便宜，还可以去专门的优惠券网站或优惠券群里参加活动。不少商家为了冲量都会给出很多低价甚至好评后会全额返款的商品。

其实，这些省钱的方法都需要花费更多时间。很多时候要为了省几角钱花上几十分钟选择和寻找，算下来得不偿失。努力工作多挣钱，自我发展让自己的时间更值钱，可能才是最划算的事情。