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为什么参与新世相刷屏？有5个人说出不同的理由

为什么参与新世相刷屏？有5个人说出不同的理由
2018年03月20日 11:26 PingWest
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　　文/明宇小姐、curator、椰子

　　昨天早上，新世相新一轮营销活动“新世相营销课”在朋友圈刷屏。从我的观感看，在刷屏的高峰，朋友圈连续滚动几屏都是新世相五颜六色的海报。据媒体统计，这一轮营销参与人数超过10万，课程从最初的9.9元涨到了49.9元（截至上午10点半）。

　　但这一轮营销活动并没有持续太久就被微信官方封杀，分销的模式也引发业界对新世相传销的质疑。参与“新世相营销课”传播的人一开始带着9.9元买课的优越感，但几个小时之后他们就变成“韭菜”。伴随着质疑声，一些积极参与的人又迅速删掉了朋友圈。

　　明明知道是营销活动，他们为何还购买和转发？我们采访到了5个积极参与“新世相营销课”的人，他们在不同时段、抱着不同目的参与，基本可以复盘营销活动为何会刷屏。

　　陈晓，互联网KOL&新媒体创业者，9.9元购买，赚了2000多元

　　昨天（周日）晚上，i排版创始人唐三藏就拉了个很神秘的群，说明早（周一）有大事发生。他们时间点选得挺好，刚好是差不多要睡觉的时间，睡前刷刷朋友圈，看到他分享群二维码，因为好奇心就进群了，他那个群很快就进满100人了（二维码只能进100人）。我进的那个群号是4，说明那个时候至少有400人被拉了群。

　　早上7:39，他们自己的管理员分享了海报，@所有人，然后就说刚开始是9.9元，只要增加1万人就涨价5块钱。他强调分享会有奖励，但我也没想到会有这么多。我比较爱惜自己羽毛，没有再朋友圈分享，只在我自己建的几个群里分享了。

　　我是最早一批传播的，在被封之前，我已经赚了2000多元。我算了一下大概有200多人扫了我的二维码，来自三级的收入多一些。

　　我猜了新世相是运营了一些种群，主打的人群也比较精准，像i排版唐三藏这样的新媒体从业者，他朋友圈也很多新媒体从业者。

　　我知道之前，三联和网易都做过类似的营销，但都没参与。这次参与是因为新世相，他们之前做过“逃离北上广”、“地铁丢书”这些成功案例。在做“逃离北上广”时，我还是第一批参与传播的KOL，当时还没有现在的传播方式，只是供应商找我付费发朋友圈宣传。这次营销，大家都说新世相没花钱赚这么多流量，但我猜前期肯定给唐三藏这样的KOL花了很多钱。

　　新世相的课程我还没看，两三天后看完才能告诉你课程质量怎么样。

　　早晨七点多，我在朋友圈看到的，分享的人还不多，我是最早最早的那一批，我买的时候还是9块9。

　　买这个课是因为新世相做的，之前他们做的“逃离北上广”、“地铁丢书”都挺成功的，所以他们的课程也很想学习。它没写分成，我也不知道，我扫码进去买了，下载了App，在App上买了另外一个TED的课程——我本来就有知识付费的习惯。之前在喜马拉雅和得到上都买过课，最近我买了一些新媒体运营的课，之前因为自己演讲方面不是特别好，还买过马东的《好好说话》。我一般都在上下班路上听这些课，但《好好说话》太长了，到现在只听了一半。

　　课程有没有用，看个人吧。人和人是不一样的，有的人听这东西就能获取知识点。而且，我觉得任何一个分享类的内容都会有养分，只是或多或少而已。

　　新世相的课我还没听完，听了第二三四集，课程内容基本和我购买时的预期差不多——他不可能说得全是干货，不可能把所有核心内容都分享给你，但还是有一些方法论的东西可以借鉴，能够给你点启发。

　　我在下班路上第二次看了第二集，如何标准化生产爆款文章。这里边有一些内容我还给我们部门的小朋友们分享了，我还特意在微博上搜了文字版，因为肯定会有其他人把文字版给整理出来，我把文字版发到我们部门群里边，其实有些东西方法论是可以借鉴的。

　　我不是为了获得分成买的，后来从朋友圈知道别人扫你分享的二维码是可以获得分成的，我就发了个朋友圈。当时我就意识到这个东西是传销，所以分享朋友圈的时候写了“误入传销组织”。最后赚到了450块钱，要是知道能赚这么多钱，我就不会用自己的钱买TED的课程了。

　　我发朋友圈比较早，再加上朋友圈基本都是媒体、公关、投资人，不少人扫了我的二维码。

　　王旭，科技媒体记者，9.9元购买，赚了900多元

　　我比较早在朋友圈看到，因为之前也关注过新世相，他们做得还蛮好的。我一看就知道这种套路，因为三联之前也做过。我应该是第一波发现的，我扫的时候还是9.9元，发了几个群，主要还是朋友圈。反正只有9.9元，钱也不多，所以就想参与一下玩玩。

　　我一看到就知道朋友圈会刷屏，还在群里说了句过不了多久就会被封杀。因为之前三联的活动就很火，再加上这次还是新世相。我平时也经常看新世相，喜欢的一点是，他们总能找到新的话题和情感共鸣。三联的我没参与，因为对他们无感。我赚到了900多块钱，估计是因为加的人多，微信已经加满5000人，而且公关媒体的比较多。

　　我对新世相的课程没有什么预期，也比较懒，现在没看，以后也不会看，就是玩玩而已。我不相信能从知识付费课程上学到东西，我对营销感兴趣，也认识一些营销大牛，更愿意和他们交流。当你和他们互动，把不懂的问题提出来，才能进步。

　　小七，营销媒体记者，14.9元购买，赚了140多元

　　我在朋友圈看到就买了，因为新世相“逃离北上广”的策划很厉害，我本身又在营销行业，抱着学习的态度来看这个东西。我买得比较便宜，14.9元，买完我发了朋友圈，也分享到我自己的群里。一个人扫了我的二维码购买，我收到了返现通知，好像有9块钱，就把截图发群里了，其他人看到我真拿到返现了，就跟着扫码了，我总共赚了140多元。

　　我愿意参与，一个是学习，一个是好玩。听了听，没听完，感觉张伟讲得还行。具体讲了啥我给忘了，反正我感觉对找选题有一些帮助的，一时想不起来，我也没法给你复述。

　　我买这个营销课就是因为新世相。反正14.9元也值了，钱都赚回来了。

　　袁凌，某互联网公司公关总监，39.9元购买，赚了10元

　　我和新世相一个副总裁有一面之缘，虽然不是很熟，开始注意到这个也是因为友情。同时，我发现对他们营销这个点挺有兴趣，他们做过一些成功的策划，我工作也会涉及。我看到的时候是39.9元，也不是很贵，就买了。

　　买完之后发现，他们和三联的很像，都是分级营销。当时心想着，朋友圈有很多人啊，随便几个人扫一下成本就回来了。

　　三联那次，我是真出于情怀参与的，一个是比较老的杂志，一个是三年之内的杂志电子版都可以有权限看。我平时老开车，堵路上，听听有声读物也挺好。当时我还不知道分级销售，无心分享，我的高中、大学同学以及同事们看到之后，好多人都买了，结果没想到挣了好几百。

　　有了三联的经历，这次我当然很积极的分享了。但感觉新世相和三联品牌还是有差距的，我感觉圈外人是比较陌生的，我分享朋友圈之后，一上午只有两个人扫了我的二维码，返现50块钱，相当于赚了个鸡腿。

　　三联那次，我感觉是摸着石头过河，估计都没想到会火，连服务器都崩了。三联的售后问题，都是加群工作人员一对一解决的。新世相这个明显是精心策划的，肯定吸取了三联的教训。包括后续被封之后的处理，也都是准备过的。群里出现一些要求退款的，群里有一个叫做“班主任”的客服，会回复“本产品为虚拟内容服务，一经购买成功概不支持退款”，这是准备好的话术，群里有人问退款就会回复这段话。无论你怎么奚落他，或者是怎么调戏他，他都不参与。

　　这个课我还没听，网上有人说没什么用，都是洗脑和忽悠什么之类的，但是我就还是本着一个学习的态度，毕竟做这么成功。即使是它最初只是营销的一个噱头，多多少少得有得有一点能够拿得出手的干货，要不然的话肯定招人骂。

　　（应采访对象要求，李洋、陈晓、袁凌均为化名）

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