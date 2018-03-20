深圳首次开展共享单车服务质量考核 正研究退出机制

深圳首次开展全市共享单车服务质量考核，正研究退出管理机制

肖晗/深圳商报

深圳市交通运输委员会3月19日透露，将开展首次全市共享单车服务质量考核，并发布调查问卷，邀请市民做出公众评价。调查结果将作为对单车企业运营服务考核的重要依据。另据透露，深圳正在研究制定与共享单车企业服务质量相挂钩的行业进入与退出管理机制。

深圳市交通运输委员会表示，互联网租赁自行车进入深圳一年多以来，在为广大市民提供出行便利的同时，也带来了一些问题。为进一步引导互联网租赁自行车企业规范经营，督促企业提升服务质量，市交委联合市、区有关单位开展全市互联网租赁自行车规范管理整治阶段企业运营服务质量考核。考核对象是目前仍在深圳正常运营的摩拜、ofo、优拜、赳赳、一步共5家企业。考核主要设置了运营服务、运营管理、安全应急、创新管理、公众评价、附加项六大类，共24项考核指标，考核企业经营规范性，考核满分为100分。

此次考核中，“公众评价”类为30分，占比30%，其评分权将交给市民。为此，市交委制订了“深圳市互联网租赁自行车企业服务质量调查问卷”。问卷包含五个问题，涉及故障车遭遇频率、投放或停放规范有序、服务投诉处理满意度、总体服务评价以及单车应该投放地点等内容。市民可关注“深圳交委”微信公众号，发送“问卷”，参与该调查。该调查截止时间至2018年3月28日，调查结果将作为企业运营服务考核的重要依据。

值得一提的是，根据官方发布的数据，2017年8月，在深运营的共享单车企业还有10家。而此次考评的仅有5家企业，这意味着在不到半年的时间里，至少已有半数共享单车运营平台退出市场，例如小蓝、小鸣、酷骑、七彩、小驴等。其中，不少平台退出后，迄今仍给城市留下了用户押金难退以及满地僵尸车的问题。而近期，哈罗单车、青桔单车都向深圳递交了运营申请，但均被驳回。

市交委3月19日表示，对共享单车企业的服务质量考核计划于4月份完成。与此同时，该委也正在制定与互联网租赁自行车企业服务质量相挂钩的行业进入与退出管理机制，后续将结合考核情况，通过完善优胜劣汰的市场化机制，引导企业有序进入和退出，净化公共空间资源。

(原标题：深圳开展共享单车服务质量考核，拟建立共享单车准入退出机制）