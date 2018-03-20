阿里推“特价版”淘宝 反手狙击拼多多？

曾经被忽略的“低消费”市场，阿里正在试图找回。

今年2月1日，淘宝上线“亲情账号”业务，旨在抓住中老年消费人群。3月17日，淘宝又正式推出“淘宝特价版”App。淘宝官方宣布正式由“消费升级”转型为“消费分级”，将“淘宝特价版”App定义为追求极致性价比人群的综合折扣平台。

记者在淘宝特价版App首页看到，商品类目涵盖女装、母婴、日化、百货、家电、家装等16个品类。首页展示的限时抢购、超值特价等商品，价格在5-30元不等。值得注意的是，在下方功能栏里，淘宝非常显眼地标明赚取红包的功能键。

因此，外界将其解读为针对拼多多的策略。阿里巴巴相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时否认了这一说法。“淘宝消费者的需求越来越多元化，淘宝商家创造的商品也变得多样化。针对人们对高性价比商品的追求，淘宝才推出淘宝特价版，旨在让消费者获得质优价廉的商品。“

淘宝特价APP与红包营销的双重战略，显示出淘宝逐渐开始聚焦于不同层次消费人群，力图重新获取流量的长尾市场。

淘宝反手狙击？

早在春节期间，阿里的社交电商之心就在萌动。2月1日，淘宝上线“亲情账号”业务，就是一次明显的试水。“亲情账号”业务的核心不仅是子女绑定父母的账号，进行代付款；同时将父母与子女的交流由线下搬到了线上，一键交流，对商品进行讨论。

而早先淘宝中开通的微淘账号、淘宝头条、淘宝直播等形式，均带有明显社交、集群的功能。只不过，在与天猫品质电商的定位相比，淘宝一直在试图去掉“低端低价”的印象，而是主打创新和个性化。

因此，阿里巴巴官方对于淘宝特价版对标拼多多予以否认，认为淘宝巨大的体量，完备的各级商家完全没有狙击拼多多的必要性。然而两个平台中，部分人群出现高度重合性。

此前，淘宝在首页的“天天特价”栏目上，展开“超值优选”的招商，表示选定的入驻者可获得流量支持。此番推出的淘宝特价版，其目标人群定位于三四线城市以及老年人。这类极具价格敏感性的群体，也与拼多多的主要用户不谋而合。

“过去几年，淘宝为了去低端化，是限制那些低价商品推广的，也不给任何流量支持，以保证自己平台的形象和品质。但是，淘宝拒绝的这个市场有很大空间，恰好拼多多抓住了机会，满足了一部分用户的刚性需求。“环球捕手CEO李潇对21世纪经济报道记者直言，中国有很大一部分网民并没有在淘宝购物，拼多多收获的正是一群可能还没有注册支付宝的人。

目前，淘宝也开始重视这一市场。李潇透露，一名在淘宝上卖低端服装的卖家，去年交易额是30亿元，今年的交易额已经同比增长了三倍。“以前很多资源和活动不开放给他这种商家，今年已经开放了。毕竟，如果淘宝做不了，他很有可能去做拼多多了。”

收割底层市场

拼多多的崛起，堪称黑马中的黑马，颠覆了无数人的想象。

公开数据显示，2016年9月，拼多多用户数仅1亿，月GMV（商品销售额）仅为10亿元；然而2017年1月，拼多多的月GMV突破40亿元。截至目前，拼多多活跃用户接近3亿，仅次于淘宝与京东。月GMV已然突破百亿大关，而京东达到这个销售额，花了整整6年时间。

拼多多惊人的崛起速度背后，也伴随着诸多质疑与投诉。即便如此，其主导的低消费市场依然充满了诱惑。假如它的用户量达到4亿，是否也会抄袭阿里的路径，再去复制一个“天猫”？

艾媒咨询CEO张毅接受21世纪经济报道记者采访时表示， 淘宝特价版App一方面表现了阿里想继续进军社交电商野心，另一方面，说明阿里依旧不愿意放弃曾经由淘宝占领的高性价比流量的低价市场。

除了投入社交以外，阿里愿意重返低价市场，很大程度上源于线上电商依旧存在的长尾流量。艾媒咨询的数据显示，2017年中国移动电商用户规模已达到4.73亿人，增长率为13.2%，整体增速放缓的同时，低价导购电商成为增长主力。

贝贝创始人兼CEO张良伦对此也持相同的看法。他对21世纪经济报道记者坦言，消费升级并不止限于“新中产阶级群体”，而是整个社会的消费能力在提升。面对整个渠道的深度下沉，未来三五年，零售行业最大的机会恰恰是在三四五线城市。消费升级之时，不能只关注所谓的“新中产阶级群体”，而要意识到是整个社会的消费能力在提升，在品牌的去中心化加剧的同时，低价高质量的货品更受追捧。这就给淘宝特价版、贝贝网、拼多多、环球捕手等电商平台更大的机遇。“拼多多的爆发，更关键的原因是低价商品与社交的融合。虽说拼多多现在一年只有上千亿的规模，不一定瓜分了阿里、京东的利益，但足以引发他们的警觉。”电子商务研究中心主任曹磊表示，未来几年，电商平台对于三四线以下城市人群的争夺将变得更加激烈。“淘宝特价版”的出现，目标人群主要定位于三五线城市以及老年人。这一群体对于价格较为敏感并且数量非常庞大，家庭主妇、工薪阶层、白领阶层还有一些刚入门的一些农村电商用户，这些都是他们群体。