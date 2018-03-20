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华为小米等九大厂商推统一快应用 打响入口保卫战

华为小米等九大厂商推统一快应用 打响入口保卫战
2018年03月20日 06:27 21世纪经济报道
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　　微信小程序的崛起，紧张的不仅有傲慢的苹果，还有焦虑的国产手机品牌。

　　3月19日，21世纪经济报道记者获悉，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo九大手机厂商将共同发起快应用标准。其目的在于赋能开发者拓展场景未来，以标准化的方式接入。

　　“快应用”并非新鲜事物。早在去年，小米便推出了“直达服务”，魅族也推出了“快捷应用”，它们与微信小程序相似，用户无需下载安装即点即用。如今，九大主流手机厂商终于决定抱团，试图夺回应用分发上的主导权。

　　究其原因，在于微信小程序2017年的全面爆发，不仅收割了各大应用流量，还掌控了用户入口。在此之前，手机流量的入口属于硬件厂商和苹果，而微信动了他们的奶酪。华为、小米、金立等品牌在接受21世纪经济报道记者采访时表示，作为参与厂商，具体信息目前还不方便透露更多。vivo公司相关负责人在该公司手机发布会上透露， 一年内，vivo手机上免安装应用数量预计超过5000个，覆盖大部分应用。

　　但是，对于硬件行业来说，这是个“大事情”。“中国的手机厂商早就应该联合起来做点事情了，能够联盟是好事。但是，必须有足够强的标准才能推广下去。一是要看合作各方是否齐心，二是看能否吸引更多的开发应用参与进来。”

　　手机中国联盟秘书长王艳辉对21世纪经济报道记者表示，如何联合去推广平台至关重要。

　　反击小程序

　　微信生态链的规模还在持续壮大。腾讯董事局主席兼首席执行官马化腾透露，春节期间微信全球月活跃用户数首次突破10亿大关。

　　同时，公开数据显示，2017年4月至今，微信小程序用户数量呈爆发性增长。随着“跳一跳”为代表的微信小游戏上线，2017年12月，小程序累计用户达4亿。

　　目前，小程序已经启动招商，商业化在即。另一边，硬件厂商的实力也不容小觑。数据显示，2017年底，我国三大运营商移动宽带用户（即3G和4G用户）总数11.3亿户。即使上述的九大厂商只占60%市场份额，也有超过6亿的用户。

　　一名不愿具名的手机行业人士告诉21世纪经济报道记者，快应用的实质其实就是为了对抗小程序。虽然现在还没有明显的数据，证实小程序对应用商店造成了冲击，但是，硬件厂商必须要防患于未然，避免被边缘化。“我还是比较看好这次联盟的，APP不能做特别重，所有的应用都在越来越轻。快应用应该说是厂商的主动出击，去争夺微信的市场和收益。”

　　从用户体验来看，快应用和小程序的相差无几，两者之间的竞争意味非常明显。流利说联合创始人兼CTO 胡哲人在接受21世纪经济报道记者采访时认为，现在的状况是线上流量吃紧，线下成本昂贵，无论是快应用还是小程序，都是庞大市场需求的产物。“互联网发展到今天，入口多元化的企业也会形成一定的先天优势。我们对新兴产品形态都保持开放态度，因为流利说的用户群体遍布各个产品生态。同时，这类轻应用的使用方式，也非常贴合流利说随时随地开口说英语的产品特点。”

　　分羹服务端

　　在商业市场上，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。即便华为、小米、联想等同行对手平日的竞争一贯剑拔弩张，但是在快应用上却难得的达成了一致。

　　这样的局面很大程度由手机厂商的商业模式决定。在微信成为唯一的“超级APP”之前，几乎所有的移动应用厂商都必须依赖苹果App Store，以及安卓手机的应用商店，寻求更低的用户获取成本。而手机厂商则近乎贴身肉搏地“卖货”，并忙着维系渠道和供应商的关系。

　　“以前的手机厂商眼光看得还不够远，因为做硬件的思路和软件思路完全不一样。大家都只知道靠推广下载量赚钱，现在的移动应用都很理性，投资人也不再盲目烧钱了。除了抖音、火山、快手这些短视频，其他的应用真正投钱给应用商店的并不多。”前述不愿具名的手机行业人士透露，另一层收益来自游戏推广，但是腾讯网易两家占据了70%以上的份额后，推广费用也大幅降低。

　　尤其是微信生态的壮大，手机用户只需要打开微信就能够获得基本的服务，无论是打车、订餐、买电影票、订机票酒店还是移动支付，都绕过了手机厂商的应用商店。

　　因此，对于手机厂商来说，亟需找到新的变现途径，而不仅仅是硬件收益。最近披露的小米招股说明书显示，2016年，小米的收入组成中，79%来自于硬件，21%来自于互联网服务业务。硬件业务的净利润率仅为2.8%，而互联网服务业务的净利润率则超过40%。

　　目前，小米正在计划扩大互联网服务业务收入比例，2017年，预计小米的硬件业务的收入占比为68.3%，预计到2019年，互联网服务业务的收入占比将超过硬件收入。

　　但是，快应用的运营细节目前还没有明确的信息。行业人士分析，在覆盖到足够多的场景和流量后，九大厂商有望根据自身用户量得到相应的广告分成。此外，发展自身平台，也有助于手机厂商提高用户黏度，积累更多的数据资源。

　　轻重之辩

　　硬件业务代表的是现在，软件服务代表了未来。这一真理已经被苹果、IBM微软等科技巨头证实。只不过，手机厂商转型并不容易，它们如何获得互联网玩家的青睐？

　　一家工具类应用的开发负责人告诉21世纪经济报道记者，快应用的局限性跟小程序差不多，不如原生APP流畅，加载比较慢，并不适合大的APP。“小程序都是限制开发包大小的，只有一两兆。低频次、工具类的比较适合轻应用。”

　　此外，尤为重要的是，小程序依托的是微信的账号和支付体系，只要一个微信账号就都打通了。快应用没有现成的账号体系，局限性可能比小程序还要大。尤其是一些需要支付的应用，仍然绕不开微信。

　　去年8月，华为与腾讯之间便爆出纷争。起因是荣耀Magic手机可根据用户微信聊天内容，自动加载地址、天气、时间等信息；通话、购物时也能提示相关服务信息，这些技术均是华为与科大讯飞、高德、支付宝携程等APP深度合作研发的结果。但是，这些均被腾讯指责为侵犯了微信用户的隐私。

　　华为并不认为自己侵犯了用户隐私权，称只有用户通过设置以后公司才能收集到相关数据。虽然两家公司最后达成了和解，但是此事也暴露了手机终端与应用之间的“信息安全”问题。

　　在王艳辉看来，除了外部来自微信、苹果的竞争压力，此次九大品牌的快应用标准能否成功，取决于他们联盟的决心有多大。“小程序微信形成了完整的生态，不管是推广、补贴、运营、培训，都投入了大量的人力物力。这几家公司能否拧成一股绳，我看也是很悬。比如说要补贴，谁去发这个补贴？如果不能吸引到头部应用，平台就不会有开发者来玩。”

　　对于那些依靠流量转换交易的应用来说，则又多了一条出路。蘑菇街相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时坦言，虽然与微信是深度合作，也不排斥其他渠道的合作。哪里有用户和流量，就会相应去布局和开发。“也许手机厂商的量不一定大，但是多一个选择是好事。当然，前提是平台体验要足够好。”

　　这场备受瞩目的联盟，能否撬动现有的市场格局，依然值得关注。

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