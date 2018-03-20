香港证监会叫停一项ICO计划 全球监管持续加强

3月19日晚间，香港证监会发布一则公告，叫停首次代币发行人Black Cell Technology Limited（Black Cell）的一项首次代币发行（ICO）计划。

公告称，香港证监会关注到Black Cell通过开放给香港公众的网站推销一项ICO，以便向投资者出售数码代币，并在促销过程中，向投资者表示会利用ICO的所得收益来开发一项流动应用程序，而代币持有人将有资格赎回Black Cell的股权。

香港证监会认为，Black Cell的行为涉及未获认可的推销活动以及无牌进行受规管活动，决定对其采取监管行动，要求其停止向香港公众进行ICO，并同意将相关的代币归还予香港投资者，以取消有关的ICO交易。

香港证监会指出，如果ICO涉及向香港公众提出购买集体投资计划中的权益或参与集体投资计划的要约，除非获豁免，否则或须根据《证券及期货条例》事先获得认可或符合发牌规定。香港证监会同时提醒投资者在决定参与投资ICO前须审慎考虑。

今年2月，香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪曾表示，近半年来由于ICO集资活动频繁，香港证监会近来已向7家与香港有联系的加密货币交易所发出警告信，强调将会对没有领取牌照的公司采取执法行动。梁凤仪还表示，香港证监会已经与内地及境外监管机构交流，未来可能会有跨境监管行动。

香港证监会注意到，以每日成交量计算，有多家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所名列全球前20位。香港证监会目前已先后致函其中7家加密货币交易所，警告它们不应在未持有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。

香港证监会在2月发布的一份公告中曾指出，这些加密货币交易所大部分已确认并未就有关加密货币提供交易服务，或已即时采取纠正措施（包括将有关加密货币从交易平台下架）。香港证监会在适当的情况下，尤其对漠视《证券及期货条例》相关条文的加密货币交易所和重犯者，可能会采取进一步行动。

近期，美国和法国也在ICO和虚拟货币监管方面采取了进一步行动。

美国众议院金融服务委员会日前举行了一场主题为“检查加密货币和首次代币发行市场”的听证会。讨论将审查加密货币和首次代币发行可能为企业和投资者提供的经济效率和潜在融资机会，并审查适用法律的情况，以便投资者获得联邦证券法提供的全面保护。

众议员Brad Sherman在听证会上表示，数字货币是一种骗局，犯罪分子利用它在世界各地转移资金，逃税者利用它逃税，创业公司利用它募资诈骗。乔治城大学法学教授Chris Brummer则表示，目前监管存在真空，在一定程度上已经延伸到了数字货币现货市场。“这是投机的产物，这是一个泡沫，它是投资者追逐金钱的产物，它是披露不足的产物。”

美国证监会（SEC）此前刚刚向TechCrunch（TC）创始人迈克·阿灵顿(Michael Arrington)的1亿美元加密货币基金发出传票，内容包括要求企业提供ICO的预售和销售构成等信息。据消息人士透露，截至目前为止，大约80多家美国公司收到了相同的传票。

法国监管当局的态度则相对平和。据法国媒体报道，法国金融市场管理局（AMF）正准备出台一项关于ICO的立法，以鼓励在该国开展新型的筹资活动。法国经济和金融部证实，AMF提出的监管框架将承认ICO是一种合法的投资手段。该部指出，必须与利益相关者和协会进行初步协商。