Facebook遭美国监管机构调查 盘初跌逾3%

新浪美股讯 北京时间20日晚消息，彭博社援引消息人士报道称，美国联邦贸易委员会正在调查Facebook在对私人数据的使用上是否违反了授权协议。

调查内容包括Facebook允许Cambridge Analytica接收部分用户数据是否违反了其政策。受该消息影响，Facebook股价周二盘初一度跌逾3%。

Facebook公司上周五承认，一家曾在2016年帮助特朗普赢得美国总统大选的名为Cambridge Analytica的数据分析公司违规获得了5000万Facebook用户的信息，这起事件可能成为史上最大规模的信息泄露案之一。周一，Facebook收跌6.77%，拖累纳指跌近2%。

Facebook19日宣布，已经聘请专注于数字取证的安全公司介入调查近日曝出的大规模用户数据泄露事件。并发表声明说，他们聘请的第三方数字取证公司——斯特罗兹-弗里德伯格公司已于当晚进驻Cambridge Analytica位于伦敦的办公室开展调查审计，后者表示愿意配合，并向审计人员开放服务器和系统。Facebook表示，审计是按照英国信息监管局的要求进行的。