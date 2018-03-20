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乐信第四季度净利润1.26亿元 同比增长436%

乐信第四季度净利润1.26亿元 同比增长436%
2018年03月20日 19:54 新浪科技
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乐信第四季度净利润1.26亿元 同比增长436%
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　　新浪科技讯 北京时间3月20日晚间消息，乐信(NASDAQ:LX)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，营收为人民币16亿元，而上年同期为人民币14亿元。净利润为人民币1亿元，而上年同期净亏损人民币1290万元。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币1.26亿元，与上年同期的人民币2360万元相比增长436%。

　　第四财季业绩摘要：

　　营收为人民币16亿元，而上年同期为人民币14亿元。

　　毛利润为人民币4.34亿元，同比增长79.5%。

　　基于非美国通用会计准则，EBIT(息税前利润)为人民币2.37亿元，同比增长322%。

　　净利润为人民币1亿元，而上年同期净亏损人民币1290万元。

　　基于非美国通用会计准则，净利润为人民币1.26亿元，与上年同期的人民币2360万元相比增长436%。

　　2017财年业绩摘要：

　　营收为人民币56亿元，而2016年为人民币43亿元。

　　毛利润为人民币13亿元，与2016年相比增长119%。

　　基于非美国通用会计准则，EBIT为人民币6.27亿元，而2016年为人民币1830万元。

　　净利润为人民币2.4亿元，而2016年净亏损人民币1.18亿元。

　　基于非美国通用会计准则，净利润为人民币3.89亿元，而2016年净亏损人民币3960万元。

　　运营业绩：

　　2017年全年促成借款总额人民币477亿元，与2016年的人民币222亿元相比增长115%。

　　截至2017年12月31日，乐信促成的未偿还借款余额达到人民币193亿元，比去年同期的人民币99亿元增长94.7%， 比2017年第三季度末的人民币159亿元增长21%。

　　截至2017年底，乐信的注册用户数达到了2390万，比2016年底1200万总注册用户数增长99.2%。

　　乐信的获客成本也有所降低，2017年乐信单个活跃客户获客成本为人民币99元，与2016年的人民币127元相比降低22%。

　　乐信CEO肖文杰说：“尽管市场环境发生了一些变化，但我们过去几年对金融科技的持续投入为我们赢得了竞争优势，用户规模翻了一番。我们的消费场景不断拓展，与我们的金融科技能力一起，是我们的核心优势。”

　　“科技的投入，也为我们服务更多的合作伙伴成为可能。作为一家金融科技平台，乐信不仅服务于越来越多的金融机构合作伙伴，让他们在效率提升的同时，获取更多优质高成长用户，同时帮助越来越多的场景流量平台建立金融服务能力，让信用消费越来越便捷，从而促进消费，服务中国的实体经济。”肖文杰说。

　　乐信CFO曾岩说：“我们很高兴在上市后的首个季度录得强劲业绩。2017年第四季度，乐信毛利润达4.34亿元，比去年同期增长79.5%；非美国通用会计准则下的EBIT是2.37亿人民币，比2016年第四季度增长322%。”

　　第四季度业绩分析：

　　营收为人民币16亿元，而上年同期为人民币14亿元。

　　毛利润为人民币4.34亿元，与上年同期的人民币2.42亿元相比增长79.5%。

　　销售及营销开支为人民币1.08亿元，与上年同期的人民币1.18亿元相比下滑8.7%。

　　研发开支为人民币6700万元，与上年同期的人民币4550万元相比增长47.2%。

　　总务及行政开支为人民币5660万元，与上年同期的人民币2760万元相比增长105%。

　　净利润为人民币1亿元，而上年同期净亏损人民币1290万元。

　　基于非美国通用会计准则，净利润为人民币1.26亿元，与上年同期的人民币2360万元相比增长436%。(李明)

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