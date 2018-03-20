一边充电一边打电话 印度18岁女孩因手机爆炸而身亡

新浪科技讯 北京时间3月20日晚间消息，据国外媒体报道，印度一名18岁女孩乌玛·奥拉姆(Uma Oram)近日在打电话时因手机爆炸而不幸身亡。

报道称，女孩的手臂、胸部和腿部均被爆炸的手机炸伤，然后便失去知觉。虽然女孩被送往医院救治，但遗憾的是未能挽救其性命。

据女孩的哥哥杜尔嘎·奥拉姆(Durga Rrasad Oram)称，当时乌玛刚刚吃完午饭，正与亲戚通电话。后来发现手机电量低，便将手机接上电源后继续通话。

奥拉姆接着说：“然后，手机电池突然就爆炸了。在我们意识到发生了什么之前，乌玛已经失去了知觉。”

据奥拉姆向当地媒体称，爆炸的这部手机是诺基亚3110。但也有一些媒体报道称，是一部诺基亚5233智能手机。

根据媒体曝光的爆炸的手机图片来看，像是一部2010年上市的诺基亚5233，也是当时诺基亚最廉价的触摸屏智能手机。

乌玛住在印度奥里萨邦(Odisha)一个名为“Kheriakani”的村庄，报道称，当地警方已经勘察过现场，并做了笔录，乌玛的尸体也被警方带走，以便做进一步的调查。

诺基亚一发言人对此表示：“听到这起事故报告，我们感到非常痛心。同时，也向她的家人致以最深切的同情。”(李明)