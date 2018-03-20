阿里云增速喜人 但是依然落后于亚马逊AWS等竞争对手

新浪科技讯 北京时间3月20日下午消息，上周阿里巴巴发布了第三财季财报。云服务的收入达到了5.33亿美元，同去年同期相比增幅达到了让人惊讶的104%。然而阿里云目前依然落后于亚马逊、微软和IBM这三个云服务领跑者，三家公司的单季度云服务营收均超过了40亿美元。排在阿里身前的还有谷歌。

虽然阿里云增幅喜人，但是他们需要注意的是，所占市场份额越小，增长空间就越大。换句话说，企业市场份额越大，增长的难度就越高。

需要指出的是，这是阿里云首次登上Synergy Research发布的云计算基础设施市场份额报告的前5名。尽管市场份额仅在3-4%之间，但是他们终于在榜单上留下了自己的名字，而不是被归类在“其他企业”的范畴内。

云基础服务设施市场份额

Synergy的报告显示去年第四季度云服务市场规模上涨了46%，大型企业的受惠程度超过了规模较小的企业。报告指出：“市场规模提高的原因一大部分来自于亚马逊（AWS）、微软、谷歌和阿里巴巴，这些企业增加了自己在全球市场内的份额，同时规模较小的企业损失了一部分市场份额。”

规模较小的企业在市场上陷入挣扎并不会令人感到意外，但是他们却衬托了阿里云的快速崛起。虽然阿里巴巴在2009年就推出了自己的云服务业务，仅仅比AWS落后了几年的时间，但是该公司直到2015年才开始认真对待这项业务，并且对其进行了10亿美元的投资。虽然这笔投资在当时看来并不算多，但是却受到了很好的效果。

中国云和数据中心市场情况

虽然阿里巴巴的业务主要在中国和亚洲市场开展，但是这个市场足够大，让阿里巴巴能够获得足够的能量去提升市场份额。Synergy去年发表的一份报告显示，中国云服务市场由本土云服务企业所主宰，而阿里云是中国最大的云服务提供商。

阿里云若想要继续提升市场份额，他们可能需要进入西方市场，尤其是美国市场。目前阿里云在世界范围内拥有14座数据中心，其中只有两座位于美国，一座在硅谷，另一座在弗吉尼亚。目前阿里云计划在中国、马来西亚、印度和印度尼西亚等地建造新的数据中心。(行云)