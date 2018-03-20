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德国金融科技企业N26融资1.6亿美元：腾讯安联领投

德国金融科技企业N26融资1.6亿美元：腾讯安联领投
2018年03月20日 16:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月20日下午消息，德国初创企业N26刚刚完成了总计1.6亿美元的C轮融资，领投方为腾讯和安联，N26此前的一些投资方也进行了跟投。该公司目前拥有85万客户，截止到目前的融资总额为2.15亿美元。N26目前正在打造一家零售银行。

　　在本次融资之后，该公司计划继续扩张其客户数量，并且与其他金融科技产品达成合作。除此之外该公司还希望给产品添加更多功能，并且招聘更多的工程师。

　　N26联合创始人兼CEO瓦伦丁·斯特尔福（Valentin Stalf）表示：“我认为腾讯和安联是一个很好的投资人组合。在过去10年里，腾讯成为了世界上市值前5的企业，他们在移动支付和整体金融科技领域之内都是先锋。而安联则是世界上最老牌的金融企业之一，而且他们也来自德国。这是一个经典的品牌，他们也相信金融行业将会迎来改变。”

　　N26计划在2020年将客户数量扩充到500万人。今年目前为止，该公司已经处理了160亿美元的支付交易。在完成本次融资之后，N26有可能将会进入IPO阶段。

　　虽然得到了来自腾讯的投资，但是该公司目前并没有将业务扩张到亚洲市场的计划。斯特尔福表示：“目前制定进军亚洲的计划对我们来说没什么意义。”目前N26的业务主要在欧洲和美国市场开展。(行云)

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