一起科技完成2.5亿美元E轮融资 淡马锡领投

新浪科技讯 3月20日下午消息，国内教育平台一起科技宣布完成2.5亿美元E轮融资，本轮融资由新加坡淡马锡控股领投，中信产业基金、顺为资本等新老股东参与跟投。

根据最新数据，截止2018年3月，一起作业用户数达到6000万，包含4000万学生，2000万家长以及190万教师。用户涵盖中国31省，363城市近12万所学校。

随着教育信息化的发展和教育理念的升级，最初的“一起作业”品牌已经不能充分体现品牌理念。在宣布新一轮2.5亿美元的融资后，全新的主品牌“一起”正式公布，“一起”是一起科技公司的母品牌，旗下拥有“一起作业”和“一起学”两大核心品牌以及“一起公益”品牌。

全新的主品牌“一起”正式公布

为帮助学生在学习知识同时掌握终身受益的思维方式，此次发布会刘畅公布了 Socrates 智能学习系统。

小 U 智能同步练是基于 Socrates 系统的智能同步练习产品，隶属一起学品牌下。该产品针对每个学生的特点生成个性化练习，通过“智能同步”、“智能评测”、“智能推荐”、“智能报告”等模块，帮助学生知识能力共同成长，帮助家长更多了解孩子。

一起科技CEO刘畅 表示，“一起”品牌将致力于让知识和能力一起构建学生核心素养，让乡镇和城市一起共享优质教育资源，让科技和教育一起实现美好的学习体验。

一起作业由刘畅和肖盾于2011年10月共同创立，截至目前吸引了包括顺为资本、H Capital、淡马锡、DST Global、Tiger Global Management、中信产业基金等私募股权投资机构，以及真格基金创始人王强和徐小平等知名天使投资人在内的3.85亿美元投资。(王上)