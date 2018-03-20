传阿里巴巴有意收购巴基斯坦电商 在亚洲扩大影响力

新浪科技讯 北京时间3月20日下午消息，据彭博社援引知情人士消息称，阿里巴巴集团正在考虑收购Rocket Internet在巴基斯坦的下属零售电商，以帮助这家中国最大的电子商务企业在亚洲扩大影响力。Rocket Internet公司成立于2007年，总部设在德国柏林，专为海内外企业提供电子商务技术咨询和资本运作服务。

这位不愿透露姓名的知情人士称，两家公司正在就Rocket公司下属的零售电商Daraz的收购价格进行谈判。商讨仍处于早期阶段，尚未作出决定。阿里巴巴的发言人拒绝发表评论，Daraz也没有立即回应记者的置评请求。

在上周，阿里巴巴旗下的蚂蚁金融公司决定以1845万美元的价格收购Telenor集团下属子公司Telenor小额信贷银行45%股份，进一步将移动支付和数字金融服务引入这个超过2亿人的市场。在亚洲其他地方，阿里巴巴正准备在新加坡与亚马逊公司展开激烈争斗，此前后者已经开始运营，Sea集团所拥有的电商平台Shopee正在大力争取消费者的青睐。

巴基斯坦迅速崛起的年轻人已经将该国变为世界上增长最快的零售市场，实体商店和电子商务齐头并进。据研究公司Euromonitor International的调查，2016-2021年间，随着可支配收入的增长，巴基斯坦市场规模的年增速可达8.2%。

Daraz公司上个月发表声明说，巴基斯坦拥有3000万活跃的互联网用户，各大品牌加倍重视电子商务，阿里巴巴之所以对巴基斯坦感兴趣是为了响应“一带一路”倡议，按照这一规划，中国将为巴基斯坦提供约600亿美元的基础设施融资。(斯眉)