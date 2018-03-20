拥有以下物品 你也可以假装一个抖音社会人

虽然抖音刷起来很爽，但总有人觉得抖音视频拍起来有些门槛。

你看，你既没有现如今抖音推荐上那些用户的颜值，也没有抖音一开始那群技术流玩家的运镜手法。

每天刷着抖音，看着上面晒脸的晒脸、炫富的炫富。好不容易鼓起勇气把前置摄像头对准自己，却发现开着同款滤镜和同款特效的自己，依然看起来蠢得像个智障。

实不相瞒，拥有以下这些物品，即使平凡如你也可以假装一个抖音社会人。

01 喷钱枪

想作为一个抖音社会人，首先一把Supreme喷钱枪是少不了的。

你甚至可以没有文身、可以长得丑、可以不会运镜、可以不会跳舞，只要你手拿一把红彤彤的SupremeGun，在抖音随便找个音乐，再用慢动作播放一下你喷钞票的过程，点赞量就不会太差。

当然，缺点是你这么社会几秒钟之后，需要花几分钟的时间趴在地上捡钱。这也是抖音社会人们，一定要把这几秒钟用慢动作播放的原因。

看到日本网站上的价格大概是200人民币，不过大部分社会人的选择是……在淘宝上花三五十块钱买一把看起来差不多的。

02 Thug Life套装

在现实生活中没有swag，也过不上Thug Life？没关系的。

来抖音吧，播放一曲熟悉的音乐，接连开启好几个炫到看不清你脸的电音滤镜，在三次元的世界里手动给自己带上马赛克墨镜、挂上大金链子和雪茄，只需在淘宝消费30元，你就可以假装这里最社会的人。

除了马赛克眼镜，抖音社会人的流行品种往往还有这种进阶版的电音发光眼镜：

03 社会妖娆花

这玩意儿是社会人标配产品中，最具生命力的一位。

一个戴着墨镜、涂着红唇、吹着萨克斯的盆栽向日葵。它们家族有各种颜色搭配、能演奏各类抖音神曲，但万变不离其宗的一点就是妖娆的身姿。

04 佩奇社会表

“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人。”

虽然我到现在也没闹明白小猪佩奇和社会人这两组概念之间的神秘联系，但抖音上的社会人们对这款神奇的粉红色小猪佩奇手表倒是爱得深沉。

甚至还有整套小猪佩奇文身贴纸！让你在不用被针扎、不用忍受痛苦的情况下，就可以拥有小猪佩奇花臂，成为一个最炫彩的社会人。

05 警车社会表

警车社会表，在造型上和佩奇社会表非常相似。

但两者battle的时候，警车社会表明显更胜一筹：因为这里面的小警车是可以独立拿下来的，可以放在桌子上自由奔跑，你还可以通过表带来遥控它。

06 无脸男存钱罐

我一位友人的亲身经历是这样的：他以前费尽心思拍的露脸抖音视频，都点赞者寥寥。有一天，他随便拍了一个熊的公仔玩具，播放量和点赞量比他以前的所有自拍视频加起来还高。

什么意思呢，人与动物最大的区别就是人擅于借助工具。

在抖音上，跟各种新奇小玩具相关的视频，也能令你不露脸就轻松社会一把。

比如说这个无脸男存钱罐，一般拍摄视频的步骤就是先买到这个存钱罐，然后咣咣咣给它面前的哦盘子放硬币，它就会举起盘子然后吃掉，甚至打嗝~

07 社会蜘蛛侠

车载蜘蛛侠是抖音社会人的吉祥物。但是跟平常你在大街上经常见到的蜘蛛侠不一样，能出现在抖音上的社会蜘蛛侠往往都造型非常有创意，比如这样……

08 跳崖佩奇

通过这个玩具我就发现，不管是什么弱智玩意儿到了会玩的抖音社会人手里，都能变成一件令人种草的宝贝。

就拿这个会一边模仿你说话、一边直线往前的弱智佩奇玩偶来说，评论里都是一水儿的“抖音又骗我购物”、“这是抖音骗我买的第10086个玩具”等等。

社会人们的具体操作就是，教小猪佩奇说“一步两步，一步两步，啊~~~~”然后呢，小佩奇就会摇头晃脑喊着拍子一步两步地往前走，最后在“啊~~~”的时候掉下桌面。

然后社会人们看着自己数拍子、自己跳崖的小猪佩奇就会很开心。

09 佩奇跳楼机

对于正常人来说，这个玩具是这样的：小猪佩奇们排队上楼梯、挨个玩滑梯。

但是呢，对于抖音社会人来说，人气更高的版本是小猪佩奇排队“跳楼”……因为卖家发货时少发了滑梯，结果就变成了跳楼机。

10 一个猫

毕竟你随便拍个猫的视频，播放量都比你的自拍视频高。