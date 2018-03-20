乐视网涨停成交额超20亿 贾跃亭造车迈出实质性一步

新浪财经讯 乐视网午后涨停，振幅高达12%成交额超20亿元。

3月19日，乐视网披露股价异动公告称，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。同时，公司提请投资者注意实控人可能发生变更、部分关联方应收款项存在回收风险、贾跃亭及贾跃芳未履行借款承诺导致公司现金流紧张等八大投资风险。

今日午间消息，贾跃亭宣布FF正式开工，还在京沪展开大规模招聘。3月20日，贾跃亭投资的电动汽车初创企业法乐第未来（Faraday Future）回复澎湃新闻称，该公司位于美国加里福尼亚州汉福德（hanford）市的工厂在日前正式开工。披露的照片显示，已经有一些工人和机械设备出现在工厂中。

值得一提的是，自去年底乐视汽车中国宣布成为法乐第未来中国，FF实施中美双主场战略后，法乐第未来便在中国开启了招聘计划。其微信公众号已经连续推出了五期招聘启事，工作地点主要在北京和上海，也就是原来乐视汽车办公室坐在地，岗位涉及底盘、电子电器、车身内外饰、整车控制、整车集成、电驱动和充电、电池系统、试制试验等相关专业工程师，也包括人力、财务、政府事务、法律、行政等。