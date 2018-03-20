熬夜玩手机导致干眼症 医生：可能导致失明

如今，电子产品盛行，大家长时间面对手机等电子产品，时间长了，眼睛难免会变得疲惫，干涩，但睡上一觉又恢复了，如果您感同身受，那这条新闻您可要注意了，因为这就是干眼症的早期症状。

海口市民小甘，三个月前就明显的感觉到眼睛不适，干涩，起初这些症状没有引起小甘的注意，实在难受了，就滴一滴眼药水缓解，可随着日子的推移，眼睛的不适感越来越强烈，甚至会刺痛流泪，小甘这才前往医院进行治疗，经过医生确诊，小甘患上了干眼症。

海南省人民医院眼科主任赵普宁介绍，干眼是一种眼表疾病，近年进入高发期。患者会眼睛疲惫、干涩，严重者眼睛有烧灼感、流泪、畏光等，我国干眼的发病率是 21%-30%。由于人们对干眼的认识程度不高，干眼的确诊率不到1%，导致很多干眼病患者错过早期治疗。今年一月份起，海南省人民医院专门开设了海南省 首个干眼门诊，开展干眼的防治工作，而前来就诊的干眼病患者络绎不绝。

据介绍，干眼症的发病因素复杂，大部分是因为不良的生活习惯，如使用手机、电脑等电子产品的时间过长，屏幕蓝光对眼睛造成刺激。饮食过于油腻，也是原因之一，与此同时，由于海南的特殊地理条件，也导致干眼症的患者相对偏多。

医生提醒，眼睛出现干眼的症状后，如果得不到缓解，有可能发展成眼睑缘炎，严重者甚至会导致失明。因此，患者如果感觉眼睛很累，经过休息后依然没有缓解的话，就需要及时就医，尽早确诊进行治疗。

（视频来源：海南新闻 编辑：施荔）