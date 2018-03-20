Dropbox IPO上市在即：传股票被超额认购

新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，据美国财经媒体CNBC援引知情人士消息称，云存储公司Dropbox的首次公开招股（IPO）股票已被超额认购，说明今年市场对第一大科技股的需求非常喜人。

虽然投资者的胃口看起来还不错，但在最终定价前三天，投资者还不清楚市场需求是否强劲，成交价格会否在上周Dropbox设定的每股16-18美元的初始价格基础上有所提高。

本周一一位知情人士透露，云存储公司Dropbox首次公开招股就获得超额认购，表示市场对第一大科技股IPO的需求旺盛，尽管本周科技股开盘趋势并不好。

IPO将从星期四启动，该股将于星期五在纳斯达克开始交易。

“现在预测价格还为时尚早。但我能说的是，从坊间议论看来，市场对它颇感兴趣，IPO前景似乎是光明的，”另一位知情人士告诉路透社。三位消息人士要求不具名，因为IPO定价过程尚未结束。

对股市而言，Dropbox的首次公开募股所选择的时机颇具挑战性，因为美联储定于本周三提高利率，恰好是在Dropbox交易即将结束的前一天。

本周科技股开盘形势不佳，受到Facebook最新数据隐私泄密事件的影响，纳斯达克下跌逾2%。而且在周五，硅谷独角兽、网络安全公司Zscaler Inc.公司的股价在交易首日上涨了一倍多，稀释了市场的投资热情。

本次Dropbox上市交易的股票为3600万股，如果承销商行使权力购买更多股票，发行量将再增加540万。如果交易价格处于指定价格的上线，Dropbox有望筹集近6.5亿美元，成为一年前Snap上市以来IPO规模最大的科技股。

Dropbox公司2007年成立，总部设在旧金山，创始人为安德鲁·休斯顿（Andrew Houston）和阿拉什·费多斯基（Arash Ferdowsi），目前的价格范围内表明，该公司在公开市场的价值约为70亿美元，低于2014年融资时的100亿美元资金估值。

该公司拥有5亿用户，业内竞争者包括Alphabet旗下的谷歌公司、微软和亚马逊，Box是其主要竞争对手。(斯眉)