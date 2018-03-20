地平线余凯：Uber事件令人痛心 自动驾驶趋势不会变

余凯

新浪科技讯 3月20日上午消息，针对Uber无人驾驶汽车撞倒行人并致其死亡一事，地平线创始人、CEO余凯表示，就孤立的事件而言，令人痛心，但人类推进自动驾驶让交通出行更安全更便捷的时代趋势不会改变。

余凯表示，就像人类推进航空事业的历史也曾付出代价一样，自动驾驶技术的研发进程不会一帆风顺。重要的是整个业界需要从事故中分析原因，使得系统安全性进一步提升。同时新技术企业一定要对生命安全有敬畏之心，避免过分乐观，而是踏踏实实投入技术研发，特别是安全性的测试验证。

余凯还表示，希望媒体客观看待自动驾驶以及这次事件，不要过分炒作，自动驾驶既不会像很多人想象的那样像场狂欢，技术成熟一蹴而就，也不会因为出现几次事故就停止前进的步伐。

本周一，据美国亚利桑那州当地警方称，一名女性在过马路时被一辆Uber无人驾驶SUV撞倒并最终死亡。警方要求Uber停止其无人驾驶汽车项目。

外媒报道称，该发生在亚利桑那州凤凰城郊区的意外事故将不仅影响Uber的无人驾驶的计划，还将影响到整个无人驾驶行业最终发布能在公共道路上行驶的无人汽车的计划。