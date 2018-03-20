饿了么确认巩振兵辞任百度外卖董事长

新京报快讯(记者 马婧)近日，有媒体报道，百度外卖董事长(原CEO)巩振兵在微信朋友圈分享了一首歌曲，名叫《启程》，随后他在百度外卖的同事纷纷评论并送上祝福。今天，饿了么向记者确认了这一消息，“感谢巩振兵先生在百度外卖创立至今做出的贡献，今后仍是挚友。”另外，有传言称巩振兵的新东家是滴滴外卖，饿了么方面表示不知情。

去年9月，饿了么做出了收购百度外卖后，第一次重大人员调整。原饿了么副总裁魏海出任百度外卖新CEO，负责百度外卖业务及双品牌战略落地工作。原百度外卖CEO巩振兵担任百度外卖董事长，负责集团及百度外卖战略布局及关键业务梳理。有分析认为，这从另一方面证实了外界对百度外卖团队边缘化的猜测。

公开资料显示，巩振兵2003年加入百度公司，2014年5月带领团队创建百度外卖平台，寻求差异化发展：一方面聚焦于中高端白领及住宅用户，一方面推进物流体系的建设，保障送餐体验。

去年8月，饿了么宣布收购百度外卖，合并完成后，百度外卖成为饿了么的全资子公司，百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展。至此，外卖市场完成“三进二”。

艾媒咨询发布《2017—2018年中国在线餐饮外卖市场研究报告》，报告显示2017年外卖市场规模突破2000亿元大关，预计2018年将达到2430亿元。饿了么收购百度外卖后，在2017年第四季度，市场用户份额占比达55.3%，领跑外卖市场。美团外卖占比41.3%，紧随其后。

外卖市场并没有随着饿了么收购百度外卖而变得平静，进入2018年，阿里全资收购饿了么，近日记者从知情人士获悉，滴滴外卖将于4月1日上线。百度外卖正在以另一种方式参与到外卖大战，有传言称，滴滴外卖引进了不少原百度外卖员工。