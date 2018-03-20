世卫组织:手机成瘾危及心理健康 游戏障碍成国际疾病

原标题：手机成瘾危及心理健康（科技大观）

作者：施南

对许多人来说，智能手机就像身体的延伸，像始终固定在手上的额外器官。醒来第一件事是看手机，睡前最后一件事还是看手机。许多人每5分钟看一次手机，如果手机丢了或忘在了家，就会感到不安。这种行为，常被大家称为上瘾。用手机社交、网购、游戏都会上瘾。

那么，过度使用电子产品影响身体健康吗？手机上瘾能被归为一种精神障碍吗？答案：是的，但不全是。

手机游戏爆款频出，说明上瘾有一定普遍性。最近，游戏“旅行青蛙”火了。有些人躲过了“王者荣耀”、躲过了“李泽言”、躲过了“跳一跳”，却掉进了蠢萌的青蛙大坑，天天心里惦记着“蛙儿子”。对游戏的依赖和上瘾，越来越引发人们的担忧。一方面，游戏开发者非常善于把握人们的心理，不断推出爆款产品；另一方面，焦虑、压力、孤独感困扰着现代人，游戏在某些方面迎合了人们的心理需求。尤其是青少年，更是容易深陷其中。

针对游戏上瘾，世界卫生组织最近有了比较明确的界定：首次在《国际疾病分类》修订本中将“游戏障碍”列入精神和行为障碍。“游戏障碍”患者无法正常生活、工作和社交。不过，世卫组织并未对此提出具体的治疗指导。

需要指出的是，这并不意味着所有参与游戏的人都具有“游戏障碍”。研究表明，在参与数字或视频游戏活动的人中，只有一小部分人受游戏障碍影响。“大多数玩电子游戏的人不会受这种障碍影响，就像大多数喝酒的人不会受酒精使用障碍影响。但是，在特定情形下，使用过度会导致不良影响。”世卫组织精神卫生和物质滥用司弗拉基米尔?波兹尼亚克博士表示。

更广泛地来看，世卫组织还没有探究清楚互联网、智能手机和其他电子设备使用与健康之间的关联。比如儿童使用电子设备的时间与认知发展、身体或骨骼发育之间的关系问题等。而且，在评估现有证据和研究的过程中，专家没有发现足够的证据，把任何一种技术驱动的行为成瘾列入修订本之中，比如“智能手机成瘾”。现在来看，关于科技及其可能造成的潜在负面健康影响的问题探讨，远多于科学研究与指导。

中国拥有世界上最大的互联网市场，超过一半的人口上网，其中超过90%的人通过智能手机上网。中国可以为提高我们对于电子设备使用与健康关系的认识作出很大贡献。我们正在与中国的技术公司合作监测有关使用量和使用模式的数据，借此更好地认识科技对人类身心健康的作用。

随着技术革命性的发展，电子设备的使用在全球范围内突飞猛进，研究机构和公共卫生机构正在奋力跟进。随着关于游戏障碍的宣布，世卫组织解决了拼图中的一块，但仍有大量工作需要齐心协力完成。

（作者为世界卫生组织驻华代表处代办）