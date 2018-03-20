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Facebook营销副总裁：对数据泄露事故感到愤怒和不安

Facebook营销副总裁：对数据泄露事故感到愤怒和不安
2018年03月20日 08:19 新浪科技
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Facebook营销副总裁卡洛琳·埃佛森Facebook营销副总裁卡洛琳·埃佛森

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　　新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，Facebook营销副总裁卡洛琳·埃佛森（Carolyn Everson）表示，对于上周末的爆炸性新闻，即政治研究公司Cambridge Analytica滥用Facebook平台上5000万用户的数据，该公司感到“愤怒和严重不安”。

　　埃佛森周一在纽约市的ShopTalk零售大会上表示：“如果这个指控属实，那么就违反了我们所坚持的一切原则。”

　　对于近期的Cambridge Analytica事件，埃佛森是首位在现场回应的Facebook高管。之前的报道显示，Cambridge Analytica于2015年从一名俄罗斯裔美国研究员手中获得了这些数据。

　　Cambridge Analytica此前对Facebook表示，已经删除这些数据。然而根据《纽约时报》和《卫报》周末发布的报道，这些数据并未删除。埃佛森重申，Facebook正在展开“深入调查”，以“弄清楚究竟发生了什么”。

　　在此次事件曝光后，媒体和用户谴责Facebook在用户信息保护方面管理松懈，而该公司高管在面对这样的局面时也缺乏领导力。(李丽)

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