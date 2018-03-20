Facebook数据泄露案主角：我不是间谍 我愿意作证

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新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，据CNN报道，为数据公司Cambridge Analytica收集数百万美国人Facebook信息的数据科学家表示，他愿意到美国国会作证，也愿意向FBI告知他为该公司所做的事情。

这位数据科学家名为亚历山大·科根（Aleksandr Kogan），他在上周末发给剑桥大学同事的电子邮件中透露了这一意愿。他在邮件中写道：“有人认真问我，FBI有没有找我，美国国会的两个委员会有没有找我，英国议会或其他英国政府部门有没有找我。都没有——我估计他们知道我并不是间谍。尽管如此，如果他们找到我，我很愿意作证，坦率地阐述这个项目。”

科根的公司从2014年开始为Cambridge Analytica提供数百万美国人的数据。这些数据是通过科根自己开发的一个Facebook个人测试应用收集的。当Facebook用户参加测试时，他们都会允许科根访问自己的数据，包括姓名、地点、年龄和性别等人口统计学信息，还包括“点赞”历史，甚至一些Facebook好友的数据。

值得一提的是，Cambridge Analytica曾经在美国总统大选期间，为特朗普竞选团队服务。

Facebook表示，科根曾经对其透露，他是为了学术目的而收集数据。但把数据提供给Cambridge Analytica却违反了Facebook的政策。Facebook上周五暂停科根和Cambridge Analytica使用其平台。

此前有报道称，当Facebook 2015年要求Cambridge Analytica删除这些数据后，该公司并没有照做——但后者否认此事。

“这个星期实在是有点超现实。”科根在发给同事的邮件中写道，“《纽约时报》和《卫报》的记者认真地问我是不是俄罗斯间谍。我试图让他们明白这种想法很愚蠢。如果我是俄罗斯间谍，那就是世界上最笨的间谍。”

Facebook指控科根对数据收集目的撒谎，但科根在邮件中予以否认，他写道：“我从没在项目中声称这是为了学术研究。事实上，我们不遗余力地避免这个项目跟学校纠缠在一起。”

科根称，他最早使用这款应用是为了学术目的，但后来更新了使用条款，并明确表示用户授权科根出售和对外授权这些数据。“Facebook从没对这些变化表示过任何担忧。”他说。

Facebook称，科根的应用最初是这样描述的：“该应用是剑桥大学心理学系一个研究项目的一部分。”Facebook还表示，在把目的从学术研究转为商用之后，科根并未通知Facebook，但他本应直接告知该公司。

科根还在邮件中称，他把3000万美国人的“预测个性分数”提供给SCL，即Cambridge Analytica的母公司。但他随后贬低了自己工作的价值，称这些预测本身无助于根据用户的兴趣发布精准广告。“我们发现，我们提供给SCL的预测，在评估一个人所有5项个性特征时，全措概率达到全对概率的6倍。”他写道。

科根拒绝对这份邮件发表评论。他目前仍然任职于剑桥大学，还经营一家在线调查公司。这家名为Philometrics的公司表示，他们使用人工智能技术来预测人们对各种问题的观点。

剑桥大学则在声明中说：“必须要澄清的是，尽管名字很接近，但Cambridge Analytica跟剑桥大学没有任何关系。”剑桥大学还表示，他们没有理由认为科根在为Cambridge Analytica服务时，使用了剑桥大学的数据或设施。

Cambridge Analytica上周六在声明中表示，当该公司意识到科根收集数据的方式不符合Facebook的服务条款时，就删除了他所提供的所有数据。(书聿)