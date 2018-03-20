Facebook数据滥用丑闻发酵：英国将调查相关咨询公司

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实锤！泄漏5000万用户信息 Facebook成操控大选工具
新浪科技讯 北京时间3月20日上午消息，英国信息专员伊丽莎白·德纳姆（Elizabeth Denham）本周一接受Channel 4 News采访时表示，英国数据保护机构准备申请搜查证，对伦敦政治咨询公司Cambridge Analytica的办公室进行搜查。
Channel 4 News最近播放了一段秘密采访，它采访了Cambridge Analytica公司的高管，在采访中高管们透露说，通过一系列的数字合成和传统政治伎俩，他们可以影响全球许多国家的选举。
德纳姆称：“我想，我们全都被这个消息惊住了。”
在英国政治运动中，个人数据是如何被利用的？信息专员办公室正在展开广泛的调查，德纳姆说它们关注Cambridge Analytica、Facebook及30多个不同的组织和政党。
周六时，《纽约时报》和英国报纸《观察家》刊文称，Cambridge Analytica从Facebook提取并滥用5000多万用户的私人数据，为特朗普2016年的总统选举提供支持。(云外)
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