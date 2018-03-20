新浪科技> 互联网> 百家争鸣 各界热议区块链专题 > 正文

区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利

区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利
2018年03月20日 07:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技 韩大鹏 编辑 周峰

　　在电影《华尔街之狼》中有这样一幕：小李子向大量客户推销着垃圾股，竟得到了高达50%的佣金，凭借这其中的巨额利润，小李子实现了原始积累和发家致富。

　　而在区块链的世界中，类似的剧情正在不断上演。

　　仿佛一夜间，各色区块链项目如雨后春笋般涌现，一场收割“韭菜”的战役正在打响：形形色色的投机者快速入局，他们以小博大，虚构模式，编造谎言，试图在大潮中分得一杯羹。

　　有投资团队坦言，在短时间内看了上百了区块链项目，自荐者络绎不绝。这些所谓的创始人有个明显的特点：白皮书格式相对规范，但自建网站却似曾相识。

　　难道，真有这么多人懂得区块链技术？

　　事实可能并非如此。在大多数投机者看来，链和币不分家，发币无疑是区块链行业中最快速的圈钱套路。

　　新浪科技发现，很多所谓的项目背后埋藏着一条完善的“流水线”，它正逐渐浮出水面。

　　于此同时，一些所谓的“学者”也混迹于各种区块链论坛之上，他们掌握着一套真假难辨的理论，通过媒体公关的伎俩，让更多韭菜进场接盘。

　　今日的区块链众生相，将展现他们的故事。

某电商平台已将ICO等敏感词屏蔽，但店主仍私下开展ICO白皮书业务某电商平台已将ICO等敏感词屏蔽，但店主仍私下开展ICO白皮书业务

　　“包装个ICO项目，只要4万块”

　　“多数人不懂技术，又想着发币捞钱，找我们来做项目”，晓锋是区块链虚拟货币产业链的深度参与者，在他的指导下，包装一套完整的ICO项目，最少需要4万元。

　　晓锋说，这条产业链需要三类人：白皮书撰写者，网站搭建者以及源代码外包设计团队。

　　“白皮书都是套路，没啥技术含量”，他透露，有电商专门承接这类生意，价码从1000元到5000元不等，区别在于项目逻辑的可行性。一般情况下，千元的白皮书纯粹是粘贴，有明显的硬伤，“投资人懂区块链，所以给你写的项目也要有逻辑，有商业构想，不至于被问穿”。

　　项目创始团队的资质同样重要。

　　目前圈内最普遍的做法是找些外国人的头像，并冠以某国外大学教授的头衔，“投资人会无据可查，很难辨别”，晓锋说道。

　　实际上，他所描述的做法曾闹出过“笑话”。

　　据外媒报道，美国一个名为MIROSKII的ICO项目，官网上设计师的头像选用了加拿大演员Ryan Gosling，而CEO则选用了当地房地产经纪人的头像。

　　一般情况下，白皮书的制作周期为7天。晓锋说，根据项目类别，大概有25页至50页PPT和相关文案，“可以微调，大改另算钱”。

　　这期间，会有专人负责搭建和装饰网站。他会提供十余个国外网站作为模板，并根据需求附加“钱包”、“众筹”等代码，“我们不会单独设计，只会把对方页面的主要元素搬过来”。

　　有个白皮书和官网后，还需要找源代码。虽然比特币或以太坊的代码开源，但若自行更改会出现众多BUG，外包团队则有代码库，可根据项目匹配相似代码再做修改，“重要的是时间快，很多人就想趁着这股热气儿捞钱”。

　　自去年6月起，他所经手的项目有20余个，其中有半数网站已停止维护。在他看来，这些投机者有着共同的特性：

　　想法维持在私募阶段，想赚投资机构或炒币人的钱；

　　几乎不考虑上交易所，白皮书内容多讲概念打太极；

　　晓锋坦言，近一个月来，寻求该项目的投机者明显减少，“投资人也很聪明，可能都知道套路了，这碗饭难吃了”。

　　“我研究出了一道区块链曲线”

　　区块链如同一条食物链，不同环节都有着谋生法则，其中还不乏一些借此揽财的“学者”。

　　齐老师在IT圈摸爬滚打十余载，于三年前成立了某IT研究所，对外自称“所长”，做研究报告和演讲是其主要谋生手段。

　　春节过后，他印了套“某区块链研究所”的新名片，操持起了“学者”的业务。

　　“国内演讲五千，国外论坛一千美元，按小时计费”，齐老师开门见山。

　　在他看来，传统IT企业今非昔比，多数企业连年节约开销，无利可图，但区块链项目火热，各式论坛层出不穷，繁盛无比。

　　“对方可能觉得我的观点很荒谬，但却符合人性的贪婪，一群贪婪的人聚在一起，愿意相信我说的是真的”，他说，台上演讲要有自我观点，他钻研了几天区块链技术，并得出了一道类似M型的曲线理论。

　　“区块链从无到有，先要经历泡沫期，泡沫破灭后曲线下跌，资本回归本质，理性投资将再度促进技术的演进……”，齐老师还为这套曲线标注了期限：今年4月下跌，8月反弹，明年2月再度下跌后反弹。

　　如何研究能准确得出结论和时间点？

　　“研究个屁，我哪里知道！”齐老师笑着反问道，“不觉得这个曲线眼熟吗？因为很多事物都是在遵循着这么个曲线，经济发展如此，互联网发展也是如此”。

　　他认为，在区块链论坛上演讲要符合两个特性。一方面是复杂的学术理论，将此前的IT业务理论换套说辞，转变为区块链的研究理论。另一方面是坚定的语言表达，“他们（指听众）来到论坛，多数人的本质是愿意相信这件事儿，再有其他演讲人相互附和，他们的信心自然就提高了”。

　　从始至终，他都不认为这是谎言欺骗。

　　在他眼中，自己只是区块链链条上很小的一环，比起那些借机揽财的投机者，他的言论只是在推波助澜，从中谋了点小利，至于谁去收割听众，与他无关。

　　“论坛要赚钱，演讲者要赚钱，听众也想赚钱，我只是讲了他们想听到的，仅此而已，时间点更不要紧，几个月后谁还记得我说过啥”。

　　下月初，他还要在三个城市的区块链论坛上做嘉宾演讲。其中一家论坛的主办方曾问他，可否将演讲时间压缩到30分钟，他淡定地回答：只需15分钟，我只讲精华。

　　“讲多了容易露馅，哪里有那么多干货啊！”，齐老师笑着说道。

某项目号称利用区块链技术可实现日入过万某项目号称利用区块链技术可实现日入过万

　　“区块链不是传销，但有人借此诈骗”

　　与区块链概念“结缘”的并非只有推波助澜者，另一波人则希望利用它直接揽财，推其步入传销的金字塔尖。

　　杨兴就曾怀疑，自己与区块链的传销组织有过接触。

　　去年8月，他曾莅临某科技公司的答谢晚宴，公司高管致辞时，谈到了公司正发展区块链技术的代币，并阐述了会员入会机制及福利分配。

　　“明眼人一听就是传销，新概念，新技术，还要发展下线”，杨兴说，这家公司要求参与者缴纳不同级别的矿机租赁费用，即门槛费的方式获得入会资格，会员可以开展三个区，每个区设另一名会员，并以此发展下线，而新会员则需购买代币，价钱从1万到8万不等，按照固定的阶梯划分，上线分配不同利益。

　　“换汤不换药！”杨兴认为，会员想要返利必须持续发展其他新会员，这与传统传销没有实质性区别，只是借助了区块链和虚拟货币的概念，将计酬和返利以分期支付方法进行发放，增加了欺骗性和隐蔽性。

　　实际上，杨兴的遭遇绝非个案。

　　腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳表示，近期，利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币的就有两千多种，发现类似传销平台已超过3000多家，这类犯罪涉案金额巨大，危险不容小视。

　　但是，并非所有的区块链项目都是传销。著名天使投资人李笑来坦言，经常能看到传销组织利用区块链的概念去欺骗群众，但将区块链与传销划等号，是典型错误。

　　后记：

　　有人说，割“韭菜”有三种方式：投资属于文明收割，投机属于野蛮收割，诈骗则属无良收割。

　　区块链如同早期的共享单车，展现出人性的贪财和自私。但同时，仍有很多正统的创业者和投资人，为区块链技术付出着努力。

　　区块链的技术兴起，不应为币牟利，而是应期待零知识证明，即在不披露隐私的情况下，双方达成信任，这也恰恰是未来经济场景中最需要的基础功能，从场景驱动来构建信用，人们的信用体系也将逐步完善。

　　（注：文中人名均为化名）

我要反馈
相关专题： 百家争鸣 各界热议区块链
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有