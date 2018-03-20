区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利

新浪科技 韩大鹏 编辑 周峰

在电影《华尔街之狼》中有这样一幕：小李子向大量客户推销着垃圾股，竟得到了高达50%的佣金，凭借这其中的巨额利润，小李子实现了原始积累和发家致富。

而在区块链的世界中，类似的剧情正在不断上演。

仿佛一夜间，各色区块链项目如雨后春笋般涌现，一场收割“韭菜”的战役正在打响：形形色色的投机者快速入局，他们以小博大，虚构模式，编造谎言，试图在大潮中分得一杯羹。

有投资团队坦言，在短时间内看了上百了区块链项目，自荐者络绎不绝。这些所谓的创始人有个明显的特点：白皮书格式相对规范，但自建网站却似曾相识。

难道，真有这么多人懂得区块链技术？

事实可能并非如此。在大多数投机者看来，链和币不分家，发币无疑是区块链行业中最快速的圈钱套路。

新浪科技发现，很多所谓的项目背后埋藏着一条完善的“流水线”，它正逐渐浮出水面。

于此同时，一些所谓的“学者”也混迹于各种区块链论坛之上，他们掌握着一套真假难辨的理论，通过媒体公关的伎俩，让更多韭菜进场接盘。

今日的区块链众生相，将展现他们的故事。

某电商平台已将ICO等敏感词屏蔽，但店主仍私下开展ICO白皮书业务

“包装个ICO项目，只要4万块”

“多数人不懂技术，又想着发币捞钱，找我们来做项目”，晓锋是区块链虚拟货币产业链的深度参与者，在他的指导下，包装一套完整的ICO项目，最少需要4万元。

晓锋说，这条产业链需要三类人：白皮书撰写者，网站搭建者以及源代码外包设计团队。

“白皮书都是套路，没啥技术含量”，他透露，有电商专门承接这类生意，价码从1000元到5000元不等，区别在于项目逻辑的可行性。一般情况下，千元的白皮书纯粹是粘贴，有明显的硬伤，“投资人懂区块链，所以给你写的项目也要有逻辑，有商业构想，不至于被问穿”。

项目创始团队的资质同样重要。

目前圈内最普遍的做法是找些外国人的头像，并冠以某国外大学教授的头衔，“投资人会无据可查，很难辨别”，晓锋说道。

实际上，他所描述的做法曾闹出过“笑话”。

据外媒报道，美国一个名为MIROSKII的ICO项目，官网上设计师的头像选用了加拿大演员Ryan Gosling，而CEO则选用了当地房地产经纪人的头像。

一般情况下，白皮书的制作周期为7天。晓锋说，根据项目类别，大概有25页至50页PPT和相关文案，“可以微调，大改另算钱”。

这期间，会有专人负责搭建和装饰网站。他会提供十余个国外网站作为模板，并根据需求附加“钱包”、“众筹”等代码，“我们不会单独设计，只会把对方页面的主要元素搬过来”。

有个白皮书和官网后，还需要找源代码。虽然比特币或以太坊的代码开源，但若自行更改会出现众多BUG，外包团队则有代码库，可根据项目匹配相似代码再做修改，“重要的是时间快，很多人就想趁着这股热气儿捞钱”。

自去年6月起，他所经手的项目有20余个，其中有半数网站已停止维护。在他看来，这些投机者有着共同的特性：

想法维持在私募阶段，想赚投资机构或炒币人的钱；

几乎不考虑上交易所，白皮书内容多讲概念打太极；

晓锋坦言，近一个月来，寻求该项目的投机者明显减少，“投资人也很聪明，可能都知道套路了，这碗饭难吃了”。

“我研究出了一道区块链曲线”

区块链如同一条食物链，不同环节都有着谋生法则，其中还不乏一些借此揽财的“学者”。

齐老师在IT圈摸爬滚打十余载，于三年前成立了某IT研究所，对外自称“所长”，做研究报告和演讲是其主要谋生手段。

春节过后，他印了套“某区块链研究所”的新名片，操持起了“学者”的业务。

“国内演讲五千，国外论坛一千美元，按小时计费”，齐老师开门见山。

在他看来，传统IT企业今非昔比，多数企业连年节约开销，无利可图，但区块链项目火热，各式论坛层出不穷，繁盛无比。

“对方可能觉得我的观点很荒谬，但却符合人性的贪婪，一群贪婪的人聚在一起，愿意相信我说的是真的”，他说，台上演讲要有自我观点，他钻研了几天区块链技术，并得出了一道类似M型的曲线理论。

“区块链从无到有，先要经历泡沫期，泡沫破灭后曲线下跌，资本回归本质，理性投资将再度促进技术的演进……”，齐老师还为这套曲线标注了期限：今年4月下跌，8月反弹，明年2月再度下跌后反弹。

如何研究能准确得出结论和时间点？

“研究个屁，我哪里知道！”齐老师笑着反问道，“不觉得这个曲线眼熟吗？因为很多事物都是在遵循着这么个曲线，经济发展如此，互联网发展也是如此”。

他认为，在区块链论坛上演讲要符合两个特性。一方面是复杂的学术理论，将此前的IT业务理论换套说辞，转变为区块链的研究理论。另一方面是坚定的语言表达，“他们（指听众）来到论坛，多数人的本质是愿意相信这件事儿，再有其他演讲人相互附和，他们的信心自然就提高了”。

从始至终，他都不认为这是谎言欺骗。

在他眼中，自己只是区块链链条上很小的一环，比起那些借机揽财的投机者，他的言论只是在推波助澜，从中谋了点小利，至于谁去收割听众，与他无关。

“论坛要赚钱，演讲者要赚钱，听众也想赚钱，我只是讲了他们想听到的，仅此而已，时间点更不要紧，几个月后谁还记得我说过啥”。

下月初，他还要在三个城市的区块链论坛上做嘉宾演讲。其中一家论坛的主办方曾问他，可否将演讲时间压缩到30分钟，他淡定地回答：只需15分钟，我只讲精华。

“讲多了容易露馅，哪里有那么多干货啊！”，齐老师笑着说道。

某项目号称利用区块链技术可实现日入过万

“区块链不是传销，但有人借此诈骗”

与区块链概念“结缘”的并非只有推波助澜者，另一波人则希望利用它直接揽财，推其步入传销的金字塔尖。

杨兴就曾怀疑，自己与区块链的传销组织有过接触。

去年8月，他曾莅临某科技公司的答谢晚宴，公司高管致辞时，谈到了公司正发展区块链技术的代币，并阐述了会员入会机制及福利分配。

“明眼人一听就是传销，新概念，新技术，还要发展下线”，杨兴说，这家公司要求参与者缴纳不同级别的矿机租赁费用，即门槛费的方式获得入会资格，会员可以开展三个区，每个区设另一名会员，并以此发展下线，而新会员则需购买代币，价钱从1万到8万不等，按照固定的阶梯划分，上线分配不同利益。

“换汤不换药！”杨兴认为，会员想要返利必须持续发展其他新会员，这与传统传销没有实质性区别，只是借助了区块链和虚拟货币的概念，将计酬和返利以分期支付方法进行发放，增加了欺骗性和隐蔽性。

实际上，杨兴的遭遇绝非个案。

腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳表示，近期，利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币的就有两千多种，发现类似传销平台已超过3000多家，这类犯罪涉案金额巨大，危险不容小视。

但是，并非所有的区块链项目都是传销。著名天使投资人李笑来坦言，经常能看到传销组织利用区块链的概念去欺骗群众，但将区块链与传销划等号，是典型错误。

后记：

有人说，割“韭菜”有三种方式：投资属于文明收割，投机属于野蛮收割，诈骗则属无良收割。

区块链如同早期的共享单车，展现出人性的贪财和自私。但同时，仍有很多正统的创业者和投资人，为区块链技术付出着努力。

区块链的技术兴起，不应为币牟利，而是应期待零知识证明，即在不披露隐私的情况下，双方达成信任，这也恰恰是未来经济场景中最需要的基础功能，从场景驱动来构建信用，人们的信用体系也将逐步完善。

（注：文中人名均为化名）