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内部出现分歧：传Facebook首席信息安全官将离职

内部出现分歧：传Facebook首席信息安全官将离职
2018年03月20日 07:46 新浪科技
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阿莱克斯·斯塔莫斯阿莱克斯·斯塔莫斯

　　新浪科技讯 北京时间3月20日早间消息，据美国《纽约时报》援引Facebook现任和前任知情员工消息称，在Facebook内部就应如何处理自己在传播虚假信息中的作用产生分歧之后，其首席信息安全官阿莱克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）将离职。

　　斯塔莫斯在公司内部一直大力倡导调查和披露俄罗斯方面在Facebook上的活动，和COO谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）等高管在此问题上产生分歧。

　　据美国《时代》杂志报道，斯塔莫斯最早告诉公司自己希望在去年12月离职，但是Facebook成功劝说他等到今年8月，并且希望他能够帮助继任者完成工作交接与过渡，因为高管层认为他的离职会导致不良影响。

　　斯塔莫斯一直在负责他的安全团队向Facebook的产品和基础设施部门转移的事宜。此前他的团队曾有120人，现在仅有3人。

　　斯塔莫斯在自己的Twitter账号上说：“尽管有很多传言，但是我现在依然全力为Facebook工作。我的角色的确出现了改变。我目前正在将更多的时间放在风险因素的探索上。”他并没有透露自己是否有离开Facebook的计划。

　　Facebook尚未立即对此消息发表评论。(永妍)

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