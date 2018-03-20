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Facebook聘请公司全面审计Cambridge Analytica

Facebook聘请公司全面审计Cambridge Analytica
2018年03月20日 06:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月20日凌晨消息，Facebook周一称其已聘用一家公司对保守派研究公司Cambridge Analytica及一名告密者进行“全面审计”，它们在上周末给这家社交媒体巨头引来了一场“火焰风暴”。

　　英国《观察家报》（The Observer）和《纽约时报》上周末双双报道称，根据告密者克里斯托夫·维利（Christopher Wylie）的指控，Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前获得了5000万名Facebook用户的数据。维利指称，这些数据最初是由亚历山大·科根（Aleksander Kogan）通过“thisisyourdigitallife”应用收集到的，该应用以心理测试为由要求用户回答问题。Facebook称，随后科根将数据转给了Cambridge Analytica，此举违反了Facebook的公司政策。

　　Facebook称：“我们正在积极采取行动以判定这种指控的准确性。我们仍决心大力实施公司政策以保护人们的信息。”

　　“Cambridge Analytica已同意遵守规定，并向公司提供其服务器和系统的完整准入权。我们已与其他涉事方——克里斯托夫·维利和亚历山大·科根——进行接触，并要求他们提交相关信息以供审计。”Facebook说道。“科根已口头同意，维利到目前为止则还拒绝这样做。”

　　Facebook在当地时间上周五晚间暂时封禁Cambridge Analytica登陆其平台，并表示自2015年以来针对应用开发者的政策已经改变，当时科根是被允许收集数据的。

　　“在今天，当开发者开发的应用要求人们提供特定信息时，我们会进行完善的审查以判别其违反政策的可能性，并对该应用是否合法使用数据进行评估。”Facebook说道。“我们实际上已经通过这种程序驳回了数量庞大的应用。如果是在今天，那么科根的应用是不会被允许获取好友详细数据的。”

　　Cambridge Analytica则已否认其曾违反Facebook的服务条款。（唐风）

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