博纳影业于冬：电影公司都将给BAT打工现在差不多了

每经记者 盖源源 白芸 每经编辑 文多

2018年春节档群雄逐鹿，笑到最后的，是博纳影业主导的军事动作大片《红海行动》。截至3月18日，该片以34.8亿元的票房超越周星驰导演的《美人鱼》，坐上中国影史票房第二的交椅。

令资本市场关注的是，从美股回归的博纳影业目前正处于IPO进程。几天前，作为LP间接投资博纳影业的华金资本（000532，SZ）在互动平台上表示，博纳影业IPO排队已进入50名之内。

作为行业并不多见的专注于电影产业链的公司，博纳享受着中国电影市场蓬勃发展的红利，同时又渴望拥抱资本市场，尽快登陆A股。未来博纳影业将如何进行产业布局和战略规划？3月16日，《每日经济新闻》记者专访了博纳影业集团总裁于冬。

●2018年博纳总票房预计65亿，市占率10%

“博纳今年至少应该能够达到全国大盘10%这样一个比例，如果今年票房大盘超出去年100亿元，达到650亿元的话，博纳实现65亿的票房应该是比较轻松的。”在精准预测了春节档总票房、《红海行动》票房体量后，博纳影业集团总裁于冬又向《每日经济新闻》记者抛出了博纳影业在2018年的“小目标”。

以发行起家的博纳影业的票房成绩，已经连续8年稳居行业前三甲，于冬透露：“博纳影业平均每年市场份额为8%，最低的时候市场占有率也有6.9%。”博纳影业招股说明书（申报稿）显示，2014年至2016年，博纳影业市场份额逐年提升，2016年发行电影票房市场份额位居行业第二。2014年至2017年3月31日，博纳影业参与发行并上映的影片共42部，累计实现票房106.01亿元。

博纳影业对发行有着天然的市场敏锐度，往往是根据市场需求来倒排制作周期，于冬说：“一年中重要的电影档期，博纳都不缺席。”

比如，春节档是一年中电影票房产出最高的档期，而2018年春节档就有8部影片竞逐，于冬表示：“《红海行动》是预售、拿到公映许可证最晚的影片。”但这部影片最终逆袭成为春节档上映影片的票房冠军，于冬对成功经验的总结是：“内容精品是第一位，其次是资源整合能力，以及公司的宣发营销策略。”

越是拥挤的档期，越需要“千里马”。“现在电商、互联网手段比较多，还有锁场、占厅、预售这些乱象，当只有3天假期的时候，这些乱象使得你的排片受挤压，第四天开始逆袭的时候，排片、口碑释放出来了，但是假期结束了。”于冬说，优质的电影，“我希望有一个足够长的跑道。”

《红海行动》最终“跑出”了近35亿元的票房，也助力博纳影业自创立以来累计总票房突破了200亿元。于冬说：“这五年来，博纳影业为春节档已经贡献了75亿元票房。”《红海行动》强势开局，让于冬有理由对博纳影业2018年的总体票房寄予更高期望。“我们一季度已经贡献了35个亿，还不算进口片《马戏之王》1亿多票房。”在前文中预测博纳可达到全国票房大盘10%的基础上，于冬又进一步说道：“今年有可能达到甚至超过11%的市场预期。”

●发力电视剧，未来3年计划剧、影利润三七分

几天前，皇氏集团（002329，SZ）的一则公告曝光了博纳影业的新动向——这家一直专注于电影的公司将触角伸向了电视剧。

皇氏集团与博纳影业签署战略合作协议，将在剧作选题、优秀剧本、影视剧制作发行、影视剧版权互联网交易、影视剧项目投资等相关领域共享资源。主攻乳业的皇氏集团2015年收购御嘉影视、盛世骄阳等公司后，开始在影视文化产业狂奔。2017年上半年，影视制作、广告传媒业务收入约2.16亿元，占营收比重为21.78%，毛利率39.55%，超过乳制品业务。

对于双方的这次合作，于冬向《每日经济新闻》记者表示：“电视剧是博纳今年开始发力的一个增长点。”在过去，博纳影业专注于电影全产业链，曾少量涉足电视剧领域的投资，如2012年的《楚汉传奇》、2014年的剧版《龙门飞甲》《十月围城》。

博纳影业的电影分部业务较为均衡，影片投资发行和影院业务约分别占主营业务收入的一半。于冬此前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，电影业务，希望投资制作、发行和影院经营三大板块各占1/3。如今，博纳影业再发力电视剧引发关注。于冬毫不讳言对电视剧业务板块的良好愿景，他表示：“今年开始，我们将在剧上加大力度，包括网剧和电视剧，未来三年，我希望在剧和电影的业务的利润贡献上形成三七开，30%的利润贡献来源于剧，70%来自于电影。”

博纳影业计划集中筹拍几部公安题材大戏、涉案剧。“我们的优势是通过电影跟公安部建立了充分的信任，我们现在有几个版权，正在剧本研发当中，希望今年能够开拍。”于冬说，这几部电视剧全部来源于真实案件，有刑警的故事，有缉毒的故事，“我觉得特别丰富，在这个类型上博纳有电影资源的整合优势，我们要尽力把每集的画面制作做到电影的水准。”

●曾预言电影公司给BAT打工，“现在也差不多了”

“电影公司未来都将给BAT打工。”2014年上海电影节上，于冬的预言语惊四座，如今，这正成为现实。

以新近的《红海行动》为例，于冬承认淘票票联合投资、宣发给力，“见到马云的时候，我说让老樊（阿里影业CEO樊路远）加大力度支持我营销宣传，他说没问题”。翻开博纳影业的招股书（申报稿），更是能看见，东阳阿里、林芝腾讯出现在博纳影业的前十大股东中，分别持股7.72%和4.84%。

“我在上海电影节的预言，现在事实也差不多了，（电影公司）基本都被互联网巨头们所收购、并购、融合，会有越来越多的合作。”于冬说，互联网公司已全面渗透影视产业链，深入参与投资制作、发行、渠道建设等各环节。在于冬看来，互联网最大的优势是能够帮助优质的电影公司的作品覆盖全球市场，“我们的电影市场现在有90亿美元规模，需要思考全球布局了。”

“淘票票帮我们销售、推广、播放，也需要优酷这样的视频网站帮我们的电影进行有效地创造、扩大市场影响力。”于冬表示：“博纳要做的就是在我们年富力强的这十年中不断生产好的电影，还能够盈利，将来最终还是要被BAT收购。”

影视产业链下游的渠道建设正被产业公司越来越重视，BAT可以为他们插上腾飞的翅膀，另一方面像博纳影业这样的电影公司也在逐步夯实自己的电影产业链终端。

据博纳影业公开数据，截至2017年9月30日，博纳影业有44家影院。而据《每日经济新闻》记者不完全统计，截至目前，博纳影业的开业影院已经超过50家。于冬表示，预计今年还要新开25家自营影院，并通过并购基金收购更多优质影院。

2016年博纳影业自营影院贡献票房7.22亿元，占全国票房市场份额的1.6%。随着这一年多加速影院布局，于冬告诉《每日经济新闻》记者：“今年博纳应该在全国影院的影投排名里，从第十名跃升至第八名。”