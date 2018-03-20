滴滴拟发100亿ABS扩运力 共享出行频现证券化融资

每经记者 李少婷 每经编辑 姚治宇

近期，共享出行领域企业不断尝试着新型融资方式。ofo刚完成共享单车抵押融资不久，滴滴又推出了新型供应链金融资产支持证券（ABS）。3月19日，上海证券交易所发出无异议函，滴滴获批储架发行额度为100亿元。

本次滴滴ABS融资项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS，首期拟发行规模为3亿元。对于资金用途，根据滴滴披露，并非用于外界关注的新业务拓展，而是用于出行业务运力提升。“募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。”滴滴方面表示。

绑定租赁合作伙伴提升运力

根据滴滴方面的介绍，本次ABS融资依托于滴滴出行生态内相关业务板块，以业务链条中的合作伙伴汽车租赁公司，向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。

滴滴方面表示，募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。另外，滴滴认为其可发挥平台枢纽角色，帮助其合作伙伴租赁公司盘活存量资产实现融资目的。

中国电子商务研究中心共享经济助理分析师陈礼腾向《每日经济新闻》记者分析，在线出行市场在经过前几年的大战后逐渐平息，滴滴也一直保持着行业领先的地位。但随着其他平台的业务拓展，（滴滴）面临着如何持续保持优势（的问题），而最好的办法就是提高自身综合竞争力。

“通过这种方式进行融资，可以将合作伙伴更好的与自己‘捆绑’，避免流失。但仅仅通过购置新车提升运力是不够的，更重要的还是通过每一辆车的服务提升，从而提升自身的实力。”陈礼腾表示。

值得注意的是，据《第一财经》3月18日援引接近美团的人士消息称，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元（约63亿元人民币），而且上不封顶。而除此之外，吉利集团旗下曹操专车等新竞争对手也在崛起。

资产证券化融资频现

滴滴此次的融资项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS。“通过赋能出行平台上的合作伙伴，滴滴可助力出行生态各参与方拓宽融资通道、降低融资成本，推动交通出行生态产业里的中小企业稳健发展。”滴滴方面表示，项目完成发行后，作为滴滴合作伙伴，众多租赁公司可获得便利、低成本的资金渠道。

香颂资本执行董事沈萌向《每日经济新闻》记者介绍，ABS融资的特点是企业将可以产生现金流和收益的资产打包并卖给投资者，投资者享有该资产的收益权，而企业可以回笼资金又不失去资产的管理权。

近三年来，企业ABS市场发展迅速。中国证券投资基金业协会3月5日披露的2017年度资产证券化业务备案情况综述显示，企业资产证券化产品共备案确认533只，总规模9226.82亿元，同比增长78%，依旧保持了高速增长。

近期，有多个行业在ABS融资上获得突破。根据券商研报，3月16日，蚂蚁金服全资子公司发起的20亿元德邦蚂蚁供应链金融应收账款资产支持证券，取得上海证券交易所无异议函，是全国首单互联网电商供应链ABS。另外，近期国内新能源行业首单供应链ABS产品获批，由平安证券担任管理人的“平安-比亚迪供应链金融资产支持专项计划”获得深圳证券交易所的审议通过，产品总规模100亿元。

近期，共享出行领域融资模式花样不断。国家企业信用信息公示系统显示，ofo系企业将旗下共享单车抵押给阿里系企业用于担保融资，融资规模达17.66亿元。“一些企业在进行大量融资并投入成为固定资产后，为了盘活沉积资本，提高流动性并分散风险，所以引入了一些诸如证券化的方式。”沈萌表示。