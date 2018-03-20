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严格监管问题频现 网购童装质量堪忧谁之过

严格监管问题频现 网购童装质量堪忧谁之过
2018年03月20日 03:09 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　自2006年以来，国家质检总局每年都会发布童装质量监督抽检报告。近年来，产品抽样合格率在不断提升，但网购童装合格率却依然堪忧。目前网购童装不合格的原因，主要集中在pH值、纤维含量、耐湿摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度以及附件抗拉强度等方面。

　　国内服装行业战略专家、UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠表示，服装行业产业链长、制造环节多，是一个涉及标准比较复杂的行业，从面料制造、成衣加工到运输环节，涉及面非常广泛，容易造成产品质量问题。

　　问题频现

　　今年“3·15”前夕，国家质检总局发布今年一季度“电子商务童装产品抽检报告”，其中显示，在抽检的80批次童装产品中，27批次不合格，整体不合格率高达1/3。而在不合格产品中，不乏森马这样大牌企业的产品。此前，广东省质监局发布的网购童装抽样检测结果显示，17款抽检产品不合格率高达57.5%。

　　其实，如果服装企业没有对进厂面料进行严格把关，在加工过程中偷工减料、以次充好，就有可能出现服装pH、甲醛含量、色牢度、重金属含量超标现象。值得注意的是，有业内人士指出，童装上鲜艳图案虽然好看，但也隐藏着邻苯二甲酸酯含量超标的风险，长期接触还会危害儿童的肝脏和肾脏，严重影响儿童身体健康。对此，童装质量不合格，对儿童的皮肤以及身体健康都将带来较大影响。

　　事实上，童装不同于成人服装，对绳带、配饰件、化学物质等要求非常严格，但是，消费者在网购时只能通过图片和文字了解商品，实际情况要等收货后才知晓。而且，由于网络交易具有开放性、跨地域性等特点，维权相当困难。

　　鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄表示，电商的商业模式导致门槛较低，没有起点，容易出现鱼龙混杂，童装质量参差不齐，而且电商本身是与全网做比较，导致无法安心做品牌，对此，一些企业以偷工减料、缺斤短两来赚取最大利益。

　　利益驱动

　　随着网络购物发展的日趋成熟，以及年轻父母消费方式的不断转变，童装市场正在呈现出巨大的市场前景，而且越来越多的人倾向于在网上购买童装产品。据统计机构测算，童装未来有望带来近千亿元规模的消费空间。

　　近年来，相关部门已相继出台《儿童服装、学生服》、《国家纺织产品基本安全技术规范》以及《针织学生服》等强制性和推荐性标准，其中对童装pH值、附件抗拉强度等有明确技术标准规定。 针对儿童配饰可能存在的潜在危害，在《婴幼儿服装标准》中，对纽扣、装饰扣、拉链及金属附件等童装小物件都做了相应的规定。《儿童上衣拉带安全规格》和《童装绳索和拉带安全要求》标准的相继实施，也为企业的生产提出了非常具体的指标和要求。北京商报记者调查发现，目前在线上和线下渠道中，高档童装售价在200元以上，中档童装售价为100-200元，低档童装价格在100元以下。

　　但是与成人服装相比，在相关国家标准指导下，童装的成本却并不低。一位不愿具名的童装企业负责人透露，童装品牌与成人服装品牌相比，品牌影响力要低得多，很难形成与成人服装相等的附加值，但却与成人服装的成本基本相同。“根据面料不同，童装与成人服装的成本相差10元左右。”

　　事实上，一些童装生产企业为了追求高利润，开始在童装生产环节偷工减料、以次充好，使用不合格原材料，而童装企业赚取的利润往往高达10倍以上。据了解，目前甲醛含量、pH值超标、含有国家禁止使用的可分解致癌芳香胺染料、染色牢度差以及纤维含量标注与实际不符等，已经成为童装问题的重灾区。其中，甲醛超标可能会伤害儿童的皮肤和呼吸道；pH值过高或过低，容易导致过敏性皮炎等疾病；而色牢度差，可能会伤害孩子的皮肤。

　　服装行业专家张庆表示，儿童对化学元素非常敏感，自我保护能力较低。对此，童装对于材质质量要求较高。但是，有些厂家为了寻求更大利益，对染色剂的使用、制作工艺、工时、成本、配件辅料不一样等一系列的不同，导致服装质量有所不同。

　　严格监管

　　程伟雄认为，电商已经成为时代主流，对于监管问题，政府和相关部门要提出要求，设立门槛，要求企业有合法证件，进行严格监管，国家设立相关规定，电商也要有营业执照，有进货渠道，对于以次充好、不合格的企业进行严肃惩处。

　　事实上，目前电子商务产品质量存在诸多问题，相应的监管也较为复杂，质监部门只能通过网上发现之后沿途追溯，能不能追到，追到多大程度，技术上操作起来有一定难度。

　　杨大筠认为，首先行业协会应提高自律，行业协会和企业之间严守各个质量环节，建立更适合的标准、提高企业自觉性。国家层面在监督上要加大质量检测力度，让有意制造残次品、伪劣品的企业得到警示，从而提高服装品质。

　　张庆表示，相比其他行业来说，童装的惩处力度不够，案例较少，服装行业协会要组织向消费者普及基本常识，明示消费者如何辨别真伪，国家层面上要加大惩处力度，出台强制性标准。

　　业内人士建议，目前我国已经拥有童装生产标准，但还应建立全程安全系统，对童装设计、生产、流通、销售等环节严格监管，严控不合格产品的出现。而对于消费者来说，童装最好选择设计相对简单、浅色、不含荧光剂的产品，避免损害儿童健康。

　　北京商报记者 钱瑜 高春艳

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